استهداف منزل رجل الدين العراقي عامر الخفاجي بعبوة ناسفة

استهدف مجهولون منزل رجل الدين العراقي، الناشط في الاحتجاجات الشعبية، عامر الخفاجي بعبوة ناسفة، في محافظة ذي قار جنوب البلاد.

وذكر مصدر أمني لـ“إرم نيوز“ أن ”عبوة ناسفة كانت موضوعة، بجانب الجدار الخارجي، لمنزل الشيخ عامر الخفاجي، انفجرت، لكنها لم تسفر عن أضرار بشرية“.

وأضاف أن ”الجدار الخارجي للمنزل، أصيب بأضرار بسبب قوة التفجير، فيما سادت حالة من الذعر والهلع في صفوف الأهالي“.

ولفت إلى أن ”قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقاً في ملابساته“.

والخفاجي، هو أحد قيادات الاحتجاجات الشعبية في محافظة ذي قار، جنوب البلاد، وانشق مؤخراً عن التيار الصدري، الذي يقوده رجل الدين مقتدى الصدر، بسبب الخلافات.

وشهدت العاصمة بغداد، والمحافظات الأخرى، خلال الفترة الماضية، موجة عنف ضد الناشطين، كان آخرها اغتيال الناشط صلاح العراقي الثلاثاء الماضي، في العاصمة بغداد، وسط مطالبات للحكومة بتفعيل الجهد الاستخباري للقبض على الجناة.