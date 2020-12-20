اغتيال سياسي عراقي داخل حديقة منزله ببغداد

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الأحد، مؤسس منظمة حكماء للعدالة الانتقالية، السياسي العراقي عبدالمنعم السلماني، أحد الداعمين لحركة الاحتجاجات في العراق.

وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“، إن ”مسلحين اقتحموا منزل السلماني، المرشح للانتخابات عن تحالف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، واغتالوه في حديقة منزله في حي الجامعة غربي بغداد“.

وأضاف المصدر، أن ”السلماني، يعد أيضا أحد المقربين من الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، الذي اغتيل قبل فترة في بغداد“.

وأشار إلى أن ”قوات الأمن العراقية فتحت تحقيقا بالحادث، وهي تعمل على تتبع المسلحين من خلال كاميرات المراقبة في الشوارع الرئيسية والفرعية، لكن حتى اللحظة لم تتوصل إلى أي نتائج“.

وكانت مصادر أمنية عراقية أعلنت أمس السبت، أن الناشطة في الاحتجاجات الشعبية الدكتورة ريم علي، تعرضت لمحاولة اغتيال في العاصمة بغداد.

ويأتي ذلك عقب أيام على اغتيال صلاح العراقي، أحد قادة تظاهرات تشرين في العاصمة بغداد، الثلاثاء الماضي، ضمن سلسلة اغتيالات تستهدف قادة ونشطاء التظاهرات في البلاد.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أقال في شهر آب/ أغسطس الماضي، عددا من المسؤولين الأمنيين على خلفية الاغتيالات.

ومنذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تعرض عشرات الناشطين إلى عمليات اغتيال أو اختطاف، ولا يزال بعضهم في عداد المفقودين.

وكانت الأمم المتحدة اتهمت جماعات مسلحة بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف والتهديد ضد الناشطين.