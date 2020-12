لبنان.. مسيرة طلابية في بيروت ضد رفع رسوم الجامعات الأجنبية (فيديو)

شارك عشرات الطلبة بمسيرة وسط العاصمة اللبنانية بيروت اليوم السبت، للمطالبة بعدم ربط رسوم الجامعات الأجنبية في البلاد بالدولار، فيما أطلقت أجهزة الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لمنع الطلبة من الاقتراب من مدخل الجامعة الأمريكية.

وشارك في المسيرة نحو 200 طالب جامعي، انطلقوا من ساحة الشهداء إلى شارع الحمرا الرئيس غرب العاصمة بيروت.



وطالب المشاركون في المسيرة، بعدم ربط ”التعليم بالدولار“.، فيما ردد الطلاب الغاضبين شعارات عدة في مقدمتها ”التعليم حق للجميع“، ونددوا بصمت الجهات الرسمية.

والعام الماضي، قررت عدة جامعات أجنبية في لبنان احتساب الدولار على أساس 3900 بدلا من 1500 ليرة، في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها المواطن اللبناني.



وطوقت المسيرة الطلابية، بعدد لافت من أفراد الأجهزة الأمنية الذين منعوهم من الاقتراب من المدخل الرئيس للجامعة الأمريكية في شارع الحمرا.

Bliss Street, AUB

After the security forces started provoking the students by hitting them with bats on their heads.

Video: @raniaakhras pic.twitter.com/DLkeZoI4V0

— Street • ستريت (@Street_lb) December 19, 2020