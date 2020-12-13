قناة: مفاوضات "متسارعة" بين إسرائيل وحماس لتبادل الأسرى وقد تشمل لقاح كورونا

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، عن مفاوضات ”متسارعة غير مباشرة“ بين حركة حماس وإسرائيل برعاية مصرية لإتمام صفقة تبادل للأسرى.

وقالت القناة العبرية 13، نقلًا عن مصادر مصرية، إنه“تمت دعوة إسرائيل وحماس لإجراء مباحثات غير مباشرة في القاهرة حول عقد صفقة تبادل أسرى جديدة“.

وأضافت القناة أن“المستوى السياسي في إسرائيل أدرك أن هذه فرصة لن تتكرر، مما دفعهم للموافقة السريعة على دعوة مصر“.

وأوضحت القناة أن“حركة حماس ما زلت تسعى من أجل الإفراج عن أسرى قتلوا إسرائيليين“، مشيرة إلى أن إسرائيل“أكدت أنها لن توافق على ذلك، ولن تسمح بإتمام صفقة كصفقة شاليط“.

وأشارت إلى أن“الحديث يدور عن صفقة يتم فيها تقديم اللقاح ضد الكورونا لقطاع غزة، لكن لا يوجد حتى الآن أي تقدم بالموضوع، وربما تتطور المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة“.

في وقت سابق، قال المراسل العسكري، لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“، إن ”إسرائيل نقلت لحركة حماس عبر الوفد الأمني المصري، مقترحًا جديدًا لصفقة تبادل أسرى“.