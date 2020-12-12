السلطات العراقية تعتقل أحد إعلاميي داعش في محافظة كركوك

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، عن اعتقال أحد المطلوبين في ناحية العباسي بمحافظة كركوك (شمال العراق) لانتمائه لداعش حيث عمل بديوان الإعلام في التنظيم بصفته إعلاميا.

وقالت الوزارة في بيان إن ”مفارز وكالة الاستخبارات تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في ناحية العباسي يعمل بديوان الإعلام في داعش بصفة إعلامي، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف ببث الإصدارات الخاصة بالعمليات الإرهابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتشغيل مقاطع الفيديو الخاصة بذبح وقتل الأبرياء عن طريق شاشة عرض في أحد أسواق محافظة كركوك خلال سيطرة داعش على مناطق بالمحافظة لتخويف وزرع الرعب داخل نفوس المواطنين“.

وبينت الداخلية العراقية أن ”المعتقل اشترك بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في قاطع أمرلي“.

وعثر بحوزة المعتقل على ”فلاش ميموري“ محمل عليها مقاطع فيديو وإصدارات تخص العمليات التي كانت تنفذها عصابات داعش بحق المواطنين العزل، وبندقيتي كلاشنكوف مع مخازن“.

ورغم إعلان العراق عام 2017 النصر على ”داعش“ باستعادة كامل أراضيه التي اجتاحها التنظيم صيف 2014 فإنه لا يزال يعاني من خلايا نائمة في بعض مناطق البلاد.