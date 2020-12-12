تقرير: أردوغان يوجه "بنادقه المأجورة" صوب الصومال

نقلت صحيفة زمان التركية الجمعة، على لسان ”مصادر سورية خاصة“، تأكيدها أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعطى الأوامر للأجهزة الأمنية لنقل مقاتلين مرتزقة إلى الصومال.

وقالت المصادر إن عملية نقل المقاتلين ستتم عبر التنسيق مع قادة المليشيات الصومالية الموالية لإدارة أردوغان في مقديشو.

وكشفت المصادر عن اجتماع تم عقده في قرية ميدان أكبس بمدينة عفرينَ شمال غربي سوريا في 12 نوفمبر الماضي ، بهدف التحضير لإرسال عدد من المقاتلين ”المرتزقة“ إلى الصومال.

وبحسب المصادر، قد تناول الاجتماع تهيئة معسكرات لتدريب المقاتلين قبل إرسالهم إلى الصومال، مشيرة إلى أن بعض قادة المليشيات السورية رفضت إرسال مقاتليها إلى الصومال، ولكن بعد ضغوطات من قبل الاستخبارات التركية رضخت للأوامر.

وكشفت المصادر عن المكان المحدد لإنشاء معسكرات تدريب المقاتلين، وهو قريتا علي بيسكا وبليكا التابعتان لناحية راجو بمدينة عفرين.

وقالت إن تركيا فتحت معبرا حدوديا بقرية بنيركا التابعة لناحية راجو، وهو قريب من القاعدة التركية في عفرين، وذلك لتسهيل عملية نقل المقاتلين إلى تركيا ومن ثم إلى الصومال.

وفي الإطار ذاته، نقلت صحيفة زمان، على لسان صحفي صومالي، قوله إن أردوغان يسعى لـ“تتريك الصومال“ عن طريق تغيير أسماء شوارع ومؤسسات ومرافق حيوية من اللغة العربية إلى التركية.

وقال الصحفي عبدالقادر حسن، إن عدة شركات تركية استولت على مرافق صومالية حيوية، أبرزها استيلاء شركة فافوري التركية على امتياز إدارة مطار “آدم عدي الدولي”، كما استولت شركة “البيرق” التركية على عائدات ميناء مقديشو بنسبة 55% منذ 5 سنوات.

وأشار إلى أن التدخل العسكري التركي في الصومال يأتي في حجة دعم الجيش الفدرالي ضد المتمردين، إلا أن الحقيقة غير ذلك، فتركيا تدعم ”الجماعات الإرهابية“ لتحكم سيطرتها على مقدرات البلاد ولتحمي نفوذها في الصومال، على حد تعبيره.