العراق يحبط مخططا لتهريب عائلات من سوريا إلى نينوى

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، إحباط محاولة لتهريب عدة عائلات سورية وعراقية، من سوريا إلى نينوى.

وقالت الاستخبارات، في بيان، إنه ”ضمن مساعيها لضبط الحدود ومنع حالات التسلل والتهريب وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15، وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة 71، من إحباط تهريب عوائل سورية وعراقية قادمة من سوريا“.

وأضاف البيان أن ”عدد أفراد تلك العوائل يبلغ (15) شخصا حاولوا التسلل عبر قرية السيحة التابعة إلى ناحية ربيعة بقضاء تلعفر“.

وأشار إلى أن ”القبض عليها وعلى القائمين بتهريبها جرى بعد نصب كمين محكم لها، وقد تمت إحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم“.

وتصاعدت مؤخرا عمليات تهريب عناصر داعش، والعائلات العراقية من مخيم الهول السوري إلى الداخل العراقي، عبر شبكات مهربين، فيما أعلن وزير الدفاع جمعة عناد تشديد الإجراءات على الحدود؛ لمنع النشاطات المشبوهة.