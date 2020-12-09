البرهان: الحكومة الانتقالية "فشلت" في تحقيق طموح السودانيين

المصدر: ا ف ب

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان اليوم الأربعاء، إن الحكومة الانتقالية ”فشلت في تحقيق طموح الجماهير“ بعد مرور عام على تشكيلها.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن البرهان قوله في ختام مناورة عسكرية للجيش السوداني شمال العاصمة الخرطوم ”مضى عام على تكوين مجالس الفترة الانتقالية (مجلس السيادة والوزراء) وقد عجزت عن تحقيق طموحات وتطلعات جماهير ثورة ديسمبر المجيد… ومعاناة المواطنين ازدادت“.

ومجلس السيادة الانتقالي هو أعلى هيئة تنفيذية في السودان مؤلفة من مدنيين وعسكريين ومهمتها إدارة البلاد في الفترة الانتقالية التي تلت إسقاط عمر البشير في أبريل 2019.

ويعاني المواطنون السودانيون من تردي الأوضاع الاقتصادية؛ إذ ينتظرون في طوابير لساعات للحصول على رغيف الخبز ووقود السيارات.

كما بلغ معدل التضخم وفق احصاءات رسمية 230% .

وشدد البرهان على مواصلة العمل لتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي رفضه مجلس الوزراء في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال رئيس مجلس السيادة إن ”هذا المجلس ليس لديه أي علاقة بمهام أجهزة الدولة (المجلسان) السيادي والوزراء ولا يتدخل في عملهما“، مؤكدا أن ”المجلس لا يلغي دور المجلس التشريعي في الرقابة والتشريع“.

وأنشأ البرهان مؤخرا ”مجلس شركاء الفترة الانتقالية“ وهو هيئة تختص بـ“توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح البلاد، وحل التباين في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية، وتنفيذ مهامها الواردة في الوثيقة الدستورية واتفاق السلام الموقع في جوبا“، وفق وكالة الأنباء السودانية.

ورفضت الحكومة الانتقالية في بيان، يوم السبت، القرار معتبرة أن البرهان تخطى صلاحياته عبر إناطة صلاحيات موسّعة بهيئة جديدة.

وأكد فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، في بيان يوم الجمعة، أن قرار البرهان يتناقض مع ”الوثيقة الدستورية“ الموقّعة في أغسطس الماضي بين قوى التغيير والقادة العسكريين.

وطالب البرهان بالاسراع في تشكيل المجلس التشريعي للفترة الانتقالية، داعيا شركاء الفترة الانتقالية إلى ”إكمال هياكل الدولة قبل احتفالات البلاد بأعياد الاستقلال القادم وقيام المجلس التشريعي الذي يعبر عن الشعب السوداني.