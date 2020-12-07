حذف السودان من القائمة الأمريكية لمراقبة الحريات الدينية

أعلن وزير الخارجية الامريكي مايك ‏بومبيو، الإثنين، حذف ‎السودان من قائمة المراقبة الخاصة بناءً على التقدم الكبير والملموس الذي حققته خلال العام الماضي في مجال الحرية الدينية.

وقال إن الاصلاحات الشجاعة للقوانين والممارسات تشكلان نموذجا تحتذي بها الدول الأخرى.

وشطبت واشنطن العام الماضي، الخرطوم من قائمة الدول المثيرة للقلق في الحريات الدينية، ونقلته إلى ”قائمة المراقبة الخاصة “ للحكومات والدول التي تورطت أو تسامحت في الانتهاكات الجسيمة للحرية الدينية.

وينتظر السودان رفع إسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب قبل مغادرة إدارة دونالد ترامب وفق اتفاق بين الخرطوم والإدارة الامريكية قضى بدفع 335 مليون دولار تعويضا لضحايا الهجوم على سفارتي واشنطن في نيروبي ودار السلام.

ويدرس الكونغرس الأمريكي حصانة السودان من الملاحقة في قضايا الإرهاب، ويتوقع توافق أمريكي على خطوة حذف السودان نهائيا من قائمة الإرهاب في 10 ديسمبر الحالي.

وأدرجت الإدارة الأمريكية إسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ 1993 بعد استضافته رئيس تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.