نقل عمر البشير إلى المستشفى من سجن كوبر

قال محامي الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، اليوم السبت، إن موكله نقل إلى مستشفى علياء في أم درمان التابع للسلاح الطبي العسكري بعد تعرضه لوعكة صحية داخل محبسه في سجن كوبر.

وأكد هاني أحمد، عضو هيئة الدفاع عن البشير لـ“إرم نيوز“، أن ”السلطات سمحت بنقل البشير إلى المستشفى، وأن بقاءه في المستشفى أو عودته إلى السجن رهن قرار الأطباء وفقا لحالته الصحية“.

وكان محامي البشير قد قال قبل أيام إن ”موكله يعاني من مشاكل صحية تستوجب نقله إلى المستشفى، وإنه يعاني من ارتفاع الضغط وتورم قدميه“.

وسمحت السلطات للبشير أمس الجمعة، بتقديم العزاء في شقيقه عبد الله الذي توفي بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

والبشير رهن الاعتقال في سجن كوبر منذ أبريل/ نيسان العام الماضي عقب الإطاحة بحكمه، حيث يواجه عقوبة السجن في تهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي.

وتجري محاكمته في تهم أخرى تتعلق بتقويض النظام الدستوري، ويلاحق وقادة حكمه بسبب انقلاب يونيو/ حزيران 1989 الذي استولت بموجبه الحركة الإسلامية على السلطة الديمقراطية بزعامة رئيس الوزراء الراحل الصادق المهدي.