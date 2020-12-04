اللجنة الدستورية السورية تتفق لأول مرة على برنامج اجتماعها الشهر المقبل

اتفقت الأطراف السورية على برنامج اجتماع جديد حول مراجعة الدستور تعقده في جنيف، في 25 كانون الثاني/يناير، على ما كشف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوربا غير بيدرسون.

وقال بيدرسون خلال مؤتمر صحفي في جنيف بعد محادثات استمرت 5 أيام: ”يسعدني جدًا أن أبلغكم أن اللجنة اتفقت، وأظن أنها المرة الأولى التي تنجح بذلك، حيث اتفقنا على برنامج اجتماعنا المقبل وموعده“.

والتقت اللجنة الدستورية المؤلفة من 45 شخصًا يمثلون مناصفة السلطات السورية، والمعارضة، والمجتمع المدني، الإثنين، في جنيف للمرة الرابعة، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وأوضح بيدرسون أن المحادثات خلال الاجتماع المقبل ”ستتناول المبادئ الدستورية أو المبادئ الأساسية للدستور“.

واللجنة الدستورية مكلفة بمراجعة دستور العام 2012، وقد شكلت في أيلول/سبتمبر 2019، وعقدت أولى اجتماعاتها بعد شهر على ذلك، إلا أن خلافات عميقة بين الأطراف الرئيسة فضلًا عن جائحة ”كوفيد-19“ أبطأت وتيرة الاجتماعات.

وترد مراجعة الدستور ضمن قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي أقر، في كانون الأول/ديسمبر 2015، وينص كذلك على إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتأمل الأمم المتحدة أن تفتح هذه العملية الباب أمام وضع حد للنزاع الذي أسفر عن سقوط أكثر من 380 ألف قتيل منذ العام 2011.

وردًا على سؤال حول غياب التقدم أو البطء في ذلك، شدد بيدرسون على أن هذه ”اللجنة مهمة، فمن شأنها زيادة الثقة والبدء بمعالجة المشاكل، وبعد نزاع مستمر منذ 10 سنوات من غير المستغرب أن تكون العملية بطيئة وصعبة“.