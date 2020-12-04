استشهاد طفل فلسطيني خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد طفل فلسطيني يبلغ من العمر 13 عامًا، مساء اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“ إن الطفل علي أيمن نصر أبو عليا (13 عامًا)، توفي متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في مواجهات اندلعت ظهرًا في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأصيب الطفل بالرصاص الحي في منطقة البطن، وتم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله بحالة حرجة، وأدخل إلى غرفة العمليات إلا أن محاولات إنعاشه باءت بالفشل، وفقًا للوكالة.