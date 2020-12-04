غضب عراقي إثر تهديد قيادي في الحشد الشعبي ضباطا في الجيش بـ"قطع اليد"

أثار تسجيل صوتي مسرب لتهديد القيادي في الحشد الشعبي، أحمد نصر الله، قادة أمنيين في محافظة الأنبار بقطع أيديهم؛ بسبب مساعي إزالة صورة أبو مهدي المهندس، غضبا شعبيا واسعا وتفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر تسجيل صوتي مسرب، تهديد معاون قائد عمليات غرب الأنبار للحشد الشعبي (أبو زيد)، قائدا في الجيش العراقي برتبة عميد، وكذلك قائد عمليات الأنبار ناصر الغنام؛ على خلفية توجيه الغنام برفع الصور واللافتات التابعة للحشد الشعبي بغرض توحيدها وفرزها.

قيادي في الحشد الشعبي يهدد قائد عمليات الانبار

اي أيد تنمد على صورة ابو مهدي المهندس نگصه من المرفق . اين القانون اين الدوله اين الكاظمي#الناصرية_لن_تخضع pic.twitter.com/YtTy58bFrd — سلوى أبراهيم (@salwa23546) December 4, 2020

وقال القيادي في ميليشيات الحشد الشعبي ضمن تسجيل صوتي: إنه سيقوم بـ ”قطع أي يد تمتد لرفع تلك الصور وبعدها سوف يرسلها إلى قوات الجيش العراقي في الأنبار“.

وجاء هذا التهديد، عقب مساعٍ لإزالة صور ورايات الحشود العسكرية في المحافظة، واقتصارها على صور العلم العراقي، ضمن خطة تهدف إلى استعادة وجه المدينة.

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هــــذه الدولة التي ٲرادوها..

قیادي بالحشد الشعبي یهدد بشكل مباشر وعبر التلفون بقطع ید قائد قوات الانبار اللواء ناصر الغنام، بسبب ٲمره ٲزالة صور ٲبو مهدي المهندس ورایات الحشد والابقاء علی العلم العراقي فقط؟ — çiyay Teymor şêxikî (@abdal_taymor) December 4, 2020

وعقب مشاركة الحشد الشعبي في تحرير المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش، بقيت فصائل الحشد في تلك المناطق، ورفضت الانسحاب منها، وتنشر على الدوام صورا لراياتها وقادتها، وضحايا العمليات العسكرية، في رسالة تهدف إلى إظهار النفوذ والهيمنة.

وأثار تهديد القيادي في الحشد الشعبي، لضباط الجيش وقائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام، غضبا واسعا وتفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما عده آخرون، بأنه يكشف وجها لسيطرة تلك الميليشيات على قادة الجيش وإمكانية ابتزازهم وتهديدهم.

ورد رئيس تجمع صحوات العراق أحمد أبو ريشة، اليوم الجمعة، على تهديد ”أبو زيد“.

وقال أبو ريشة في تغريدة له: ”تداولت مواقع التواصل، تسجيلا صوتيا لشخص يهدد ويتوعد قائدا في الجيش العراقي، الجميع يعرف شجاعة القائد الغنام ولو حصل لقاء رجل لرجل بلا عبوات لاصقة ولا الماطورات الغادرة مع من هدده لرجع صاحب التهديد بلا لسان“.

وأضاف أن ”القضاء العراقي كفيل بمن سولت له نفسه تهديد أمن الدولة وجيشها الباسل“.

تداولت مواقع التواصل ، تسجيل صوتي لشخص يهدد ويتوعد بقائد في الجيش العراقي ، الجميع يعرف شجاعة القائد الغنام ولو حصل لقاء رجل لرجل بلا عبوات لاصقه ولا الماطورات الغادره مع من هدده لرجع صاحب التهديد بلا لسان ،#القضاءالعراقي_كفيل بمن سولت له نفسه تهديد أمن الدوله وجيشها الباسل — AHMED ABURISHA (@AhmedAburisha) December 4, 2020