غزة تفرض عزلا عاما جزئيا لوقف تفشي كورونا

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الخميس، أنها ستفرض عزلا عاما جزئيا اعتبارا من عطلة نهاية هذا الأسبوع بعد زيادة حالات الإصابة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) في القطاع المكتظ بالسكان.

وستغلق السلطات المساجد ومعظم المدارس خلال النهار لكنها ستسمح للعديد من الأنشطة بمواصلة العمل حتى وقت حظر التجول أثناء الليل. وسيكون هناك إغلاق كامل في عطلات نهاية الأسبوع.

وأبلغ المتحدث باسم الوزارة إياد البزم الصحفيين بأن السلطات تدرس أيضا التحول إلى عزل عام كامل إذا لزم الأمر.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا لأكثر من 3 أمثال في الشهر الماضي إلى نحو 900 في اليوم. وزادت الوفيات 4 مرات في هذه الفترة إلى 126. وسجل القطاع إجمالا 23 ألف إصابة.

وكانت المنظمات الصحية قد حذرت من أن الفيروس قد يخرج بسهولة عن نطاق السيطرة ويضغط على المنظومة الصحية في القطاع، الذي يسكنه مليونا فلسطيني يعيش كثير منهم في فقر.

وفرضت حركة حماس التي تسيطر على غزة عزلا عاما في أغسطس / آب بعد تفشي الفيروس هناك للمرة الأولى. لكنها خففت تلك القيود وتحاول السلطات الآن احتواء موجة ثانية.