مباحثات أردنية إسرائيلية بشأن جهود العودة للمفاوضات مع الفلسطينيين

بحث وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والإسرائيلي غابي أشكنازي، جهود إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل.

جاء ذلك في لقاء جمع الوزيرين عند جسر الملك حسين على الحدود بين الدولتين، بحسب ما ذكرت الخارجية الأردنية في بيان، مساء الخميس.

وقال البيان: إن الوزيرين بحثا ”التطورات المرتبطة بجهود إعادة إطلاق المفاوضات، خصوصا في ضوء قرار السلطة الوطنية الفلسطينية استئناف التعاون الأمني والاقتصادي مع إسرائيل“.

وأكد الصفدي خلال اللقاء ”ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات على أساس القانون الدولي لإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية“.

وشدد على أنه ”لا بديل لحل الدولتين سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل، الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية“.

وأكد أيضا ”ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، وضرورة وقف جميع الإجراءات الاستفزازية في المسجد الأقصى واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم، والتزامات إسرائيل القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال“.

ومفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة منذ عام 2014.

ويأتي لقاء الصفدي وأشكنازي بعد أيام من زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعمان، ولقائه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي دعا إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

وإبان زيارة عباس، نقلت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية عن مسؤول فلسطيني أن ”القيادة الفلسطينية تشعر أنها وحيدة، لذا فإنها ترى أن التنسيق مع الأردن ومصر أمر حاسم في هذه المرحلة“.

وأضاف المسؤول أن ”القيادة الفلسطينية تسعى إلى ضمان موقف واضح بشأن حل الدولتين والمستوطنات، والترويج لقمة سلام دولية“.