إصابة نائب رئيس حركة فتح خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

أصيب محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح محمود عباس، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع جنود إسرائيليين في فعالية ضد الاستيطان والجدار، نظمها فلسطينيون مهددة أراضيهم بالمصادرة لصالح مشروع استيطاني بمدينة سلفيت في الضفة الغربية.

وأصيب العالول ورئيس هيئة مكافحة الجدار وليد عساف إلى جانب 32 فلسطينيا بالاختناق والرصاص المعدني المغلف بالمطاط؛ نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وذلك حسب ما أوردته وكالة ”معا“ الفلسطينية.

وبحسب الوكالة، فقد ”أقدمت قوات الاحتلال على قمع مسيرة فلسطينية ضد الاستيطان في منطقة الراس، غرب سلفيت في الضفة الغربية، فيما أصيب عدد من كوادر حركة فتح المشاركين بالفعالية بجروح متفاوتة“.

وأطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين؛ الأمر الذي أدى لإصابة العشرات منهم، فيما لم تعرف طبيعة الحالة الصحية لنائب عباس.

يذكر أن المسيرة انطلقت صوب الأراضي المهددة بالاستيطان؛ من أجل التصدي لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين لتوسيع البؤر الاستيطانية في المدينة، وذلك بعد أن أقدم المستوطنون على تجريف أراض في المنطقة.