المحكمة العليا في السودان تؤيد سجن عمر البشير عامين

أيدت المحكمة العليا في السودان، الأحد، قرار محكمة الاستئناف بإيداع الرئيس المعزول عمر البشير بإحدى مؤسسات الإصلاح والرعاية الاجتماعية لعامين و مصادرة الأموال التي تم ضبطها في مقر إقامته عقب سقوط حكمه في أبريل/ نيسان العام 2019.

وقالت المحكمة العليا في بيان، إن فترة الحكم ”عامين“ تبدأ من تاريخ القبض عليه في الخامس من مايو العام الماضي.

وقضت محكمة الاستئناف في 14 ديسمبر/ كانون ثاني الماضي، بسجن البشير عامين بعد إدانته بالفساد والثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي وإيداعه إصلاحيه لتجاوز سنه السبعين عاما.

وكانت السلطات قد ضبطت في مقر إقامة البشير لحظة اعتقاله نحو 7 ملايين يورو.

ويواجه البشير الذي عزله الجيش السوداني في 11 أبريل/نيسان قبل الماضي بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد حكمه؛ حزمة قضايا جنائية تصل عقوبتها الإعدام والسجن المؤبد بحسب القانون السوداني.

وتلاحق الرئيس المعزول إلى جانب تهم تقويض النظام الدستوري بالانقلاب على السلطة في 1989، والإبادة الجماعية في دارفور، وقتل المحتجين ضد حكمه، مذكرتي توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية.