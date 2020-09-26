26 سبتمبر

رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب يعتذر عن تشكيل الحكومة

رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى...

اعتذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، اليوم السبت، عن تشكيل الحكومة وسط خلافات على توزيع حقائب وزارية. وقال أديب في كلمة له من ​قصر بعبدا،​ إنه اعتذر

المصدر: فريق التحرير

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اعتذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، اليوم السبت، عن تشكيل الحكومة وسط خلافات على توزيع حقائب وزارية.

وقال أديب في كلمة له من ​قصر بعبدا،​ إنه اعتذر عن متابعة تشكيل الحكومة بعدما اجتمع مع الرئيس ميشال عون.

وأضاف: ”مع وصول المجهود إلى مراحله الأخيرة تبين لي أن التوافق لم يعد قائما“.

وقال أديب: ”سبق أن أعلنت للكتل أنني لست في صدد الولوج في أي شأن سياسي وأبلغت الكتل أنني لست في صدد طرح أسماء تشكل استفزازا لها“.

وقالت الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على تويتر إن عون شكر أديب على جهوده وأبلغه قبول اعتذاره عن تشكيل الحكومة.

وقال النائب زياد حواط لـ ”LBCI“: ”أحمّل مسؤولية اعتذار أديب عن تأليف الحكومة بالمباشر إلى رئيس الجمهورية والثنائي الشيعي. وتيار المستقبل قدم كل التسهيلات“.

وعلقت الإعلامية ديما صادق على اعتذار أديب بتغريدة جاء فيها: ”حسن نصرالله: الطاغية، نبيه بري: البلطجي سيوصمكم التاريخ بقضية قتل جماعي لشعب بأكمله!“.

ووجهت الإعلامية جيزيل خوري سؤالا: ”من أعطى كل هذه الامكانيات لما يسمى الثنائي الشيعي وحقه بهدم لبنان شعبا وروحا؟“.

وغردت الصحفية فاطمة عبدالله: “ مصطفى أديب يعتذر عن عدم تأليف حكومة في لبنان، رايحين عجهنم بعبّارة الموت. لا 17 تشرين علّمهم شي ولا زلزال المرفأ وتفجيرنا بالأمونيوم. طبقة اللصوص ما بدها بلد. وبقولوا بعد في أمل. هني ذاتن سرقونا وهلق عم يسرقوا أعمارنا وأحلامنا. الله لا يسامحكم لا دني ولا آخرة“.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الاثنين الماضي، إن بلاده تواجه أزمة في تشكيل الحكومة، واقترح إلغاء نظام المحاصصة الطائفية في الوزارات الرئيسية، مشيرا إلى أن ”لبنان سيذهب إلى الجحيم إذا لم يتم تشكيل الحكومة“.