رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب يعتذر عن تشكيل الحكومة

اعتذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، اليوم السبت، عن تشكيل الحكومة وسط خلافات على توزيع حقائب وزارية.

وقال أديب في كلمة له من ​قصر بعبدا،​ إنه اعتذر عن متابعة تشكيل الحكومة بعدما اجتمع مع الرئيس ميشال عون.

وأضاف: ”مع وصول المجهود إلى مراحله الأخيرة تبين لي أن التوافق لم يعد قائما“.

وقال أديب: ”سبق أن أعلنت للكتل أنني لست في صدد الولوج في أي شأن سياسي وأبلغت الكتل أنني لست في صدد طرح أسماء تشكل استفزازا لها“.

وقالت الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على تويتر إن عون شكر أديب على جهوده وأبلغه قبول اعتذاره عن تشكيل الحكومة.

الرئيس عون استقبل رئيس الحكومة المكلف الذي عرض عليه الصعوبات التي واجهته في عملية تشكيل الحكومة، ثم قدّم له كتاب اعتذاره عن عدم تشكيلها. وقد شكر رئيس الجمهورية الرئيس المكلّف على الجهود التي بذلها وابلغه قبول الاعتذار، وسيتّخذ الرئيس عون الإجراءات المناسبة وفقاً لمقتضيات الدستور pic.twitter.com/RnA5TJL8pg — Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 26, 2020

وقال النائب زياد حواط لـ ”LBCI“: ”أحمّل مسؤولية اعتذار أديب عن تأليف الحكومة بالمباشر إلى رئيس الجمهورية والثنائي الشيعي. وتيار المستقبل قدم كل التسهيلات“.

زياد حواط للـLBCI: احمّل مسؤولية اعتذار اديب عن تأليف الحكومة بالمباشر الى رئيس الجمهورية والثنائي الشيعي وتيار المستقل قدم كل التسهيلات — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) September 26, 2020

وعلقت الإعلامية ديما صادق على اعتذار أديب بتغريدة جاء فيها: ”حسن نصرالله: الطاغية، نبيه بري: البلطجي سيوصمكم التاريخ بقضية قتل جماعي لشعب بأكمله!“.

حسن نصرالله: الطاغية

نبيه بري: البلطجي

سيوصمكم التاريخ بقضية قتل جماعي لشعب بأكمله! — Dima ديما صادق (@DimaSadek) September 26, 2020

ووجهت الإعلامية جيزيل خوري سؤالا: ”من أعطى كل هذه الامكانيات لما يسمى الثنائي الشيعي وحقه بهدم لبنان شعبا وروحا؟“.

من اعطى كل هذه الامكانيات لما يسمى الثنائي الشيعي وحقه بهدم لبنان شعبا وروحا ؟ سؤال بس هيك . — Giselle Khoury (@gizou10) September 26, 2020

وغردت الصحفية فاطمة عبدالله: “ مصطفى أديب يعتذر عن عدم تأليف حكومة في لبنان، رايحين عجهنم بعبّارة الموت. لا 17 تشرين علّمهم شي ولا زلزال المرفأ وتفجيرنا بالأمونيوم. طبقة اللصوص ما بدها بلد. وبقولوا بعد في أمل. هني ذاتن سرقونا وهلق عم يسرقوا أعمارنا وأحلامنا. الله لا يسامحكم لا دني ولا آخرة“.

#مصطفي_أديب يعتذر عن عدم تأليف #حكومة في #لبنان

#رايحين_عجهنم بعبّارة الموت تما يضل مين يخبّر

لا ١٧ تشرين علّمهم شي ولا زلزال المرفأ وتفجيرنا بالأمونيوم

طبقة اللصوص ما بدها بلد. وبقولوا بعد في أمل. هني ذاتن سرقونا وهلق عم يسرقوا أعمارنا وأحلامنا. الله لا يسامحكم لا دني ولا آخرة. — Fatima Abdallah (@abdallah_fatima) September 26, 2020

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الاثنين الماضي، إن بلاده تواجه أزمة في تشكيل الحكومة، واقترح إلغاء نظام المحاصصة الطائفية في الوزارات الرئيسية، مشيرا إلى أن ”لبنان سيذهب إلى الجحيم إذا لم يتم تشكيل الحكومة“.