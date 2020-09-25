عملية تحرير الناشط المختطف سجاد العراقي تتحول اختبارا لهيبة الدولة إزاء المليشيات (صور وفيديو)

يلف الغموض العملية الأمنية التي انطلقت قبل أيام لتحرير الناشط المختطف سجاد العراقي، في محافظة ذي قار، على الرغم من إعلان السلطات المحلية، تحديد موقعه.

وتعرض الناشط العراقي، المعروف بنقده اللاذع للميليشيات الموالية لإيران، لمحاولة اغتيال ”فاشلة“، يوم الأحد الماضي، لكنها انتهت باختطافه وإصابة زميله باسم الحجي.

وبدأ جهاز مكافحة الإرهاب (أرفع قوة رسمية في البلاد) عملية أمنية واسعة، الثلاثاء الماضي، في مناطق محددة، لتعقب الناشط المختطف، لكنها لم تسفر عن شيء لغاية الآن.

وشملت المدن المستهدفة في الحملة الأمنية كلا من: (أم الغزلان وناحية الدواية الشديد والعبيد والعكيكة الهصاصرة وسيد دخيل) بالتزامن مع خروج اللواء الرابع بالرد السريع على الحدود الفاصلة مع محافظة ميسان، وذلك بإسناد من طيران الجيش.

صعوبة بالغة

وذكر نقيب في الشرطة العراقية، أن ”عملية تحرير الناشط المختطف، توقفت بشكل مؤقت، وغير رسمي، لكن بعض القوات مازالت في مكانها، وهذا يعود إلى الرفض العشائري الحاصل، من دخول القوات الأمنية إلى بعض المناطق، وإثارتهم مسائل تتعلق بالإهانة والكرامة، رغم أن تفتيش المنازل إجراء روتيني معتاد“.

وأضاف الضابط الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ“إرم نيوز“، أن ”جهاز مكافحة الإرهاب واجه، صعوبة بالغة في التعامل مع وضع تلك المناطق، وانصب اهتمامه خلال اليومين على عدم إغضاب أحد، بسبب الضجة الأخيرة سواء من السياسيين أو من العشائر، بسبب عمليات التفتيش“.

وأشار النقيب إلى أن ”تحديد مكان المختطف، جاء قبل أيام، وليس من المعلوم إن كان في نفس المكان أم لا، مع توارد أنباء عن خروج المسلحين من تلك المناطق“.

ويقول مراقبون، للشأن العراقي، إن هذه العملية هي الأولى من نوعها، أن تتحرك قوة عراقية من بغداد إلى ذي قار من أجل اختطاف شخص، لكن المسألة تتعلق بتحد مباشر للدولة، فبعد معرفة مكان الخاطفين، لا بد من هذا التحرك.

وأدى اختطاف سجاد، وإصابة أحد زملائه على يد الخاطفين، إلى تصاعد التوتر في المحافظة بعد انتهاء مهلة منحها المتظاهرون لقيادة الشرطة من أجل العثور عليه والإفراج عنه.

مأزق العشائر وانسحاب الجهاز

وواجهت عملية التحرير، منعطفا كبيرا، بسبب رفض بعض العشائر تفتيش منازلها، واعتبارها ذلك إهانة لها، وهو ما دفع أحزابا سياسية إلى استثارة تلك العشائر بشكل أكبر لمواجهة الحملة التي أطلقها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لنزع سلاح الميليشيات، وتحرير المختطف العراقي.

ويوم الثلاثاء الماضي، استعرضت إحدى عشائر (الخيكاني) قوتها في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، حيث خرج المئات من أبنائها وهم يحملون الأسلحة الخفيفة والمتوسطة؛ احتجاجا على تفتيش مضافة زعيم القبيلة، حيث اعتُبر إهانة من قبل الحكومة.

واضطر جهاز مكافحة الإرهاب، تحت وقع الضغط السياسي والعشائري، إلى الانسحاب من المناطق العشائرية، إلى قاعدة عسكرية في الناصرية، مركز المحافظة.

وقال قائد شرطة محافظة ذي قار حازم الوائلي، إن ”جهاز مكافحة الإرهاب عاد إلى قاعدة الإمام علي، لكنه يضرب ضربات استباقية، ويعود للتفتيش بين حين وآخر بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية وبالأخص مع مديرية شرطة ذي قار“.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن ”عملية البحث عن سجاد تجري وفق معلومات أمنية، وذلك عقب تفتيش المنطقة بالكامل، لكن لم نحصل على شيء وبذلك انتهى دور التفتيش“.

تغول المليشيات

وأصدرت محكمة تحقيق الناصرية، أوامر قبض بحق المتهمين بخطف الناشط العراقي.

وأظهرت وثيقة نشرتها وسائل إعلام محلية أوامر قبض بحق المتهمين بخطف الناشط سجاد العراقي، وهما كل من إدريس كريدي الإبراهيمي، وأحمد حميد الإبراهيمي، وهما على صلة بمنظمة بدر، وفصائل مسلحة أخرى.

وسارعت تلك الفصائل، عبر أجنحتها السياسية إلى رفض عملية التفتيش التي يقوم بها جهاز مكافحة الإرهاب، وحذرت من ”التطاول“ على العشائر.

وعبر عراقيون عن تأييدهم المطلق لخطوات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في مواجهة الفصائل المسلحة، إذ اعتبروها محاولات جادة في مسيرة استعادة الدولة.

وتسلط تلك العملية الضوء على حجم تغوّل المليشيات في البلاد وقدرتها على المواجهة أو الهرب من القوات النظامية، بدعم عشائري وحتى من قبل بعض الأحزاب السياسية.

في معقل ”الثورة”

وفي ساحة الحبوبي، معقل الاحتجاجات الشعبية، في البلاد، بعد ساحة التحرير، في بغداد، يتجمع مئات المتظاهرين، يوميا لمتابعة أخبار تحرير زميلهم العراقي، فهذه العملية الأولى من نوعها، التي تقوم بها الحكومة العراقية منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

ويتابع المحتجون بشغف، الأنباء الواردة، من مناطق العمليات العسكرية، وفيما إذا كانت تحمل بشرى تحرير العراقي.

وصعد المحتجون من حدة خطابهم، وحملوا زعيم تحالف الفتح هادي العامري، مسؤولية اختطاف الناشط العراقي، بعد الكشف عن صلات وثيقة بين الخاطفين ومنظمة بدر التي يترأسها العامري.

بيان ثوار ساحة الحبوبي الابطال يحملون هادي العامري مسؤولية اختطاف الناشط سجاد العراقي #الحريه_لسجاد_العراقي Posted by Ahmad Sattar on Thursday, September 24, 2020

وفي منزل الناشط المختطف، ظهرت والدته إلى وسائل إعلام، في مقطع مرئي أفجع قلوب العراقيين، وهي تناشد بإطلاق سراحه، وتؤكد مرارا على أن ابنها لم يرتكب جرما غير أنه شارك في الاحتجاجات الشعبية.

ويوم أمس الخميس، زار المحافظ ناظم الوائلي، منزل الناشط العراقي، والتقى ذويه، وتعهد بمواصلة حملة التفتيش والبحث عن ابنهم وإعادته إليهم سالما.

غير أن ما لفت أنظار العراقيين، هو منزل العراقي، المتواضع، في القرية النائية عن مركز المدينة، وغياب أي مظهر من مظاهر الحياة العصرية، وهو ما اعتُبر ردا على المليشيات، التي تحدثت عن ارتباط العراقي بالسفارة الأمريكية، وحصوله على مبالغ ضخمة جراء عمليات ابتزاز المسؤولين، والتلاعب في الأوضاع الأمنية للمحافظة باستخدام الاحتجاجات وتوجيهها.