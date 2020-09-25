"إيكونوميست": العقوبات وكورونا والاقتصاد المنهار تفسد انتصارات الأسد العسكرية

قالت مجلة ”إيكونوميست“ إن انتصار الرئيس السوري بشار الأسد، في الحرب الأهلية المندلعة في بلاده منذ عام 2011، أدى إلى المزيد من المعاناة لشعبه الذي يعيش تحت وطأة العقوبات، ووباء كورونا، والاقتصاد المنهار.

وأضافت المجلة: ”لقد ارتفعت أسعار الطعام كثيرًا في سوريا، ما يجبر النساء على سلق الأعشاب لأكلها. وأمام المخابز في العاصمة دمشق، يتسلق الرجال فوق بعضهم، للحصول على الخبز المدعوم، وفي مناطق عديدة من سوريا، تقف السيارات على مسافة أميال طويلة للتزود بالوقود، وهناك أجزاء كبيرة من المدن عبارة عن حطام. ولم يعد للعملة قيمة، ووصل الأمر، إلى أن بعض السكان يستخدمونها مثل ورق السجائر“.

وتابعت المجلة: ”كان من المفترض أن يكون هذا العام، بمثابة الانتعاش بالنسبة للرئيس السوري بشار الأسد. فبعد ما يقرب من عقد على الحرب الأهلية، انتصر الديكتاتور السوري على المتمردين الذين حاولوا الإطاحة به، وكان يأمل أن تؤدي الحملة الأخيرة إلى إعلان انتصاره بشكل صريح، وأن تعيد القوى الأجنبية التي لا ترى بديلًا له، علاقاتها الدبلوماسية مع النظام، وتبدأ في دفعها مقابل إعادة الإعمار“.

وأوضحت المجلة: أن ”الأمور لغاية الآن، لم تتحرك نحو هذا المسار؛ فالمتمردون المدعومون من تركيا، تصدوا للهجوم الذي شنّته قوات الأسد في الربيع الفائت على آخر معاقلهم في إدلب، ورغم وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب، فإن القوات الأمريكية لا تزال متواجدة في شمال شرق سوريا، الغني بالنفط، وتساعد الأكراد على تعزيز سيطرتهم على الأرض“.

العقوبات الأمريكية

ورأت المجلة أن العقوبات الأمريكية، ألحقت أضرارًا بالاقتصاد السوري، وتسببت الأزمة المالية في لبنان المجاورة إلى مضاعفة الألم. ثم جاءت جائحة كورونا، التي ضربت سوريا بشدة، وأصبحت الظروف الإنسانية في المناطق التي يهيمن عليها النظام، أسوأ مما كانت عليه في ذروة الحرب، وفقًا لما قالته الأمم المتحدة“.

وأشارت المجلة، إلى أن الحرب الأهلية عصفت بالاقتصاد السوري، حيث تصدر سوريا حاليًا 60 ألف برميل نفط يوميًا، ما يمثل سُدس إنتاجها في المرحلة التي سبقت الحرب، كما أن محصول القمح تراجع إلى النصف خلال العام الماضي، مقارنة بمعدل إنتاج ما قبل الحرب أيضًا. ولجأ السوريون طويلًا إلى وضع أموالهم في البنوك اللبنانية، ولكن تلك البنوك فرضت العام الماضي قيودًا على السحب، ما جعل الكثير من السوريين يعانون من نقص العملة الصعبة“.

ونتيجة لكل هذه العوامل، فإن الليرة السورية، فقدت 70% من قيمتها أمام الدولار هذا العام فقط، وارتفعت أسعار السلع، وفي الوقت نفسه، فإن النظام السوري قرر خفض الدعم والمنح، كما عمل أيضًا، على تجميد القروض وحظر التعاملات بالدولار، ووضع سقف لسحب الأموال، لحماية العملة المحلية.

جائحة كورونا

وأشارت المجلة، إلى تأثير جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والصحية في سوريا؛ حيث تم إغلاق 60% تقريبًا من الأعمال التجارية في سوريا نتيجة الوباء، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، كما أن النظام السوري يحاول إخفاء حقيقة الأرقام الخاصة بالإصابات والوفيات نتيجة جائحة كورونا، ويسعى -أيضًا- لإسكات أصوات الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، حتى لا يكشفوا حقيقة ما يحدث في الدولة نتيجة الفيروس.

ونقلت المجلة عن مارك لوكوك، منسق الإغاثة في الأمم المتحدة، قوله: إن ”انتشار العدوى في سوريا واسع للغاية، و90% من الحالات الجديدة المؤكدة، لا يمكن تتبعها لاكتشاف مصدر العدوى، ويمكن أن يصل عدد الوفيات إلى 80 ضعف الأرقام الرسمية، التي يعلنها النظام السوري.“

وقالت، إن الدول التي هبّت في الماضي لدعم سوريا، وعلى رأسها إيران وروسيا، لن تستطيع الآن، لعب هذا الدور نفسه، في ظل العقوبات التي تعاني منها طهران وموسكو على حد سواء. وفي الوقت الذي بدأ فيه رجال الأعمال المقربين من الأسد في التساؤل، حول ما إذا كان النظام السوري سيستطيع الاستمرار والنجاة من تلك الظروف.

وختمت المجلة تقريرها بالقول: ”سوف تنتهي ولاية الأسد، التي تبلغ سبع سنوات، في الصيف المقبل، وسيخطط لإجراء انتخابات زائفة أخرى. ويُقال، إنه وزوجته أسماء، يقومان بإعداد ابنهما حافظ، البالغ من العمر 18 عامًا، لتولي المهمة في يوم من الأيام. وبالنسبة لعائلة الأسد، فإن البقاء في السلطة هو انتصار كافٍ“.