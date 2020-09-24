مع قرب زيارة الأربعينية.. العراق يعلق الرحلات الجوية مع إيران

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، عن تعليق الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية من وإلى إيران اعتبارا من يوم غد الجمعة وحتى يوم 9 من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بناء على طلب رسمي إيراني، وذلك لقرب زيارة الأربعينية (أربعينية الإمام الحسين في محافظة كربلاء).

وكانت السلطات العراقية قد قررت منع ملايين الإيرانيين من المشاركة في زيارة أربعينية الإمام الحسين في محافظة كربلاء، التي تصادف الـ8 من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل؛ جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان، إن ”القرار يشمل جميع الرحلات المباشرة من المطارات المحلية إلى مطارات الجمهورية الإسلامية إيران بعد الإعلان عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في مناطق إيرانية“، مجددة ”الالتزام الكامل بجميع القرارات الصادرة من الجهات العليا التي من شأنها الحفاظ على سلامة المسافرين“.

ومؤخرا، أعلنت السلطات العراقية عن تعليق العمل بقرار منح التأشيرات السياحية لعدد من الدول ومن ضمنها إيران بالتزامن مع زيارة الأربعينية، فيما عززت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، الأمن على الحدود مع إيران، عقب محاولات اختراقها من قبل زوار إيرانيين، بهدف المشاركة في أربعينية الإمام الحسين في محافظة كربلاء.

وأكد السفير الإيراني في بغداد أيرج مسجدي، أن الحكومة العراقية لم تصدر لغاية الآن أي ترخيص للزوار الأجانب للمشاركة في مراسم أربعينية الإمام الحسين.

وأشار في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية يوم الإثنين الماضي، إلى أن ”إصدار تأشيرات الدخول صعبة ومحدودة جدا حتى للعاملين في الشركات الإيرانية، التي تنفذ مشاريع في العراق“.

وتعتبر زيارة الأربعينية أكبر تجمع بشري سنوي، وأضخم مسيرة راجلة في العالم، حيثُ شارك في العام الماضي نحو 3 ملايين إيراني دخلوا العراق عبر المطارات والمنافذ البرية بين البلدين.

ويشهد العراق وإيران ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن أرقام الوفيات اليومية في إيران أكثر من العراق.