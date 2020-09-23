العراق.. أحزاب سياسية تحرك العشائر لمواجهة حملة نزع السلاح من الميليشيات

لجأت أحزاب سياسية عراقية إلى استثارة العشائر؛ لمواجهة الحملة التي أطلقها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لنزع سلاح الميليشيات، وتحرير الناشط المختطف سجاد العراقي.

ووصلت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الثلاثاء، إلى محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، عقب إخفاق الشرطة المحلية في تحرير الناشط المختطف، خاصة بعد تحديد مكانه، ومعرفة هوية الخاطفين.

وبدأت القوات الأمنية حملة واسعة في مناطق (أم الغزلان وناحية الدواية الشديد والعبيد والعكيكة الهصاصرة وسيد دخيل)، بالتزامن مع خروج اللواء الرابع بالرد السريع على الحدود الفاصلة مع محافظة ميسان، وذلك بإسناد من طيران الجيش.

وتضم هذه المناطق عدة قبائل ينضوي أبناؤها في الفصائل المسلحة، والحشد الشعبي، والميليشيات الأخرى، وهو ما دعا بعضها إلى رفض تفتيش مناطقها دون التنسيق معها، وتهديد القوات الأمنية القادمة من العاصمة بغداد.

ويوم الثلاثاء، استعرضت إحدى عشائر (الخيكاني) قوّتها في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، حيث خرج المئات من أبنائها وهم يحملون الأسلحة الخفيفة والمتوسطة؛ احتجاجاً على تفتيش مضيف زعيم القبيلة، حيث اعتُبر إهانة من قبل الحكومة.

ووقفت الشرطة المحلية موقف المتفرج، عندما كان أبناء العشيرة يحملون أسلحتهم ويهددون الحكومة المركزية، ويطالبونها بالاعتذار.

عشائر العساجره كانت ولازالت في خدمة العراق بالدفاع عن ارضه واعرضه وهيه من قدمة الشهداء واحد تلو الاخر

#دعوه الى عشائر العساكره كافه

يدعوكم الحاج الشيخ #كاظم ال شبرم

للحضور الى مضيف العساجره العام الساعه ٤ والنصف عصر

استنكار لما قام به #جهاز مكافحه الإرهاب Posted by ‎حمزه ال ريحان‎ on Tuesday, September 22, 2020

واعتبر ناشطون ومدوّنون عراقيون أن ديوان زعيم القبيلة ليس له خصوصية عن بقية منازل المواطنين، والأجدر بالعشائر مساندة الحملة الأمنية التي انطلقت لتحرير الناشط سجاد العراقي، وعدم الوقوف بوجهها، لدواعٍٍ مختلفة.

وقال الناشط زايد العصاد: ”ما حصل لمضيف (العساكرة) لم يكن تعديا، بل هو تفتيش قانوني تقوم به دولة وأجهزة أمنية نظامية، حيث لا فرق بين شيخ قبيلة وأي شخص آخر عندما يتعلق الأمر بإنفاذ القانون، للشيخ ومضيفه حرمة في سياقات العشائر وسننها وهذا شأنهم الخاص، لكن للدولة سياقاتها الخاصة التي لا تميّز ولا تفرّق بين مواطن وآخر، فالكل يخضع للقانون“.

وأضاف في تعليق على فيسبوك، أن ”محاولة عرقلة وتعطيل سير القانون وتحريف قضية البحث عن شاب عراقي بريء مختطف هي حادثة مؤسفة وغير مسؤولة، ولا تمت لأخلاقيات وشهامة شيوخ عشائرنا المحترمين، ومن ضمنهم الشيخ كاظم الشبرم المحترم، بصلة، وبالضرورة تحريف القضية هكذا سيؤدي لضياع حياة مواطن مظلوم والتستر على مجرم، وهذا ما لا يقبله أحد على نفسه بأن يكون عونًا للقتلة والمجرمين على حساب الأبرياء المستضعفين“.

أحزاب سياسية تساند الميليشيات تحت غطاء العشائر

غير أن الأمر لم يقتصر على رفض بعض العشائر لحملة الكاظمي، حيث نددت قوى سياسية بمسألة تفتيش منازل العشائر، ودعت الحكومة إلى وقف ذلك، وهو ما عدّه مراقبون تواطؤاً من قبل بعض الأحزاب لمساندة فصائلها المسلحة التي تتستر بمسألة العشائرية.

وعدت كتلة صادقون النيابية، التابعة لميليشيات عصائب أهل الحق، أن شيوخ عشائر محافظة ذي قار كانوا وما زالوا صمام الأمان للعملية السياسية في العراق.

وقال النائب عن الكتلة وجبه عباس: إن ”الأساليب المستفزة لشيوخ العشائر في الناصرية غير موضوعية، فهذه العشائر كانت و ما زالت صمام الأمان للعملية السياسية في العراق“.

وأضاف أن ”سلاح هذه العشائر لم يكن في يوم من الأيام خارجاً عن القانون“.

كما عدّ ائتلاف دولة القانون تفتيش منازل شيوخ العشائر سابقة خطيرة وعملا استفزازيا.

وقال النائب عن الائتلاف عبدالهادي السعداوي: إن ”سلاح العشائر هو الحامي والساند للدولة، وهذا ما ثبت لنا في وقت سابق في ثورة العشرين، وفي وقتنا الحاضر حينما أصدر المرجع الأعلى السيد السيستاني (دام ظله) الفتوى المباركة للجهاد الكفائي، التي كان من طلائع من هبّ لتلبية ندائها هم العشائر العراقية الأصيلة وبسلاحهم الشخصي، وإفشال مخططات العدو“.

وأصدرت محكمة تحقيق الناصرية، مساء يوم الثلاثاء، أوامر قبض بحق المتهمين بخطف الناشط سجاد العراقي في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

وأظهرت وثيقة نشرتها وسائل إعلام محلية أوامر قبض بحق المتهمين بخطف الناشط سجاد العراقي، وهما كل من إدريس كريدي الإبراهيمي، وأحمد حميد الإبراهيمي، وهما على صلة بمنظمة بدر، وفصائل مسلحة أخرى.

تواطؤ

بدوره، يرى المحلل السياسي عماد محمد أن ”الحملة الأخيرة للأحزاب السياسية تثبت حجم التواطؤ بين تلك الأحزاب والميليشيات، والتخادم الحاصل بينهما، حيث ترفض تلك الأحزاب نزع سلاح الميليشيات بداعي أنه سلاح العشائر“.

وأضاف لـ“إرم نيوز“ أن ”تلك القوى السياسية تحقق استفادة كبيرة من الفصائل المسلحة، التي تعمل بغطاء العشائرية، لذلك وقفت بوجه الحملة الأخيرة، وستصعد من خطابها في حال اعتقل أيٌ من أعضاء تلك الميليشيات، كما في مناسبات سابقة“.

وعبر عراقيون عن تأييدهم المطلق لخطوات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في مواجهة الفصائل المسلحة، إذ اعتبروها محاولات جادة في مسيرة استعادة الدولة.

وعلى الرغم من نفوذها الواسع، فإن تلك الفصائل تواجه رفضا شعبيًا في غالبية مدن البلاد، خاصة وأنها حققت مكاسب مالية كبيرة، ونفوذا على حساب الحشد الشعبي الرسمي، الذي يعاني عناصره ضعفَ التجهيزات والمرتبات على عكس تلك القوات.

ويقول مراقبون: إن بعض الزعامات السياسية تتخوف -أيضا- من تصاعد شعبية رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، في حال أحرز نجاحا في هذا الملف، فضلا عن أن استعادة الدولة لهيبتها وولايتها على كل المؤسسات تمثل تهديدا مباشرا لهم ولنفوذهم وفسادهم.