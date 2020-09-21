عباس يطلب الدعم من أردوغان.. ووفد من فتح يصل تركيا للتباحث مع حماس

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الإثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إلى دعم الذهاب لانتخابات فلسطينية، طالبا منه توفير مراقبين أتراك في الانتخابات المقبلة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“، فإن عباس أجرى مكالمة هاتفية مع أردوغان لوضعه في صورة الحوارات واللقاءات التي تجري حاليا بين حركتي فتح وحماس والفصائل الفلسطينية، بحسب ما تم الاتفاق عليه بينهم في اجتماع الأمناء العامين للفصائل في بيروت-رام الله مؤخراً.

وتحاول تركيا التقرّب من الرئاسة الفلسطينية من خلال إظهار نفسها كداعم مهم للقضية الفلسطينية والحوار بين حركتي فتح وحماس وكدولة ترفض التطبيع مع إسرائيل، في الوقت الذي تحافظ فيه تركيا على علاقات وثيقة مع إسرائيل وخاصة في المجالين الأمني والعسكريّ، إضافة للتبادل التجاري والاقتصادي.

وبالتزامن مع مكالمة عباس وأردوغان، وصل وفد رفيع المستوى من حركة فتح إلى تركيا، لإجراء مقابلات ولقاءات مع وفد من حركة حماس، يضم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري.

وقال رئيس المكتب الإعلامي لحركة فتح، منير الجاغوب :“ إن وفد حركة فتح يضم اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وروحي فتوح، عضو اللجنة المركزية“.

وأضاف في منشور له عبر حسابه على الفيس بوك:“ أن اللقاءات، ستتركز حول إنهاء الانقسام، وتطبيق توصيات لقاء ”الأمناء العامون“.

يأتي ذلك في ظل جهود تبذلها الحركتان في أعقاب مؤتمر ”الأمناء العامين“ الذي تم عقده في بيروت ورام الله بالتزامن، وشارك فيه مؤسسو وقيادات الفصائل الفلسطينية على رأسهم الرئيس محمود عباس.