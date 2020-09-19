وسط مطالبات باستهداف "الحيتان" الكبيرة.. حملة ملاحقة "الفاسدين" تتصاعد في العراق

تصاعدت حملة مكافحة الفساد في العراق؛ عقب اعتقال عدد من المسؤولين السابقين والحاليين، بسبب تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري، وسط مطالبات بأن تنال الحملة من ”الحيتان“ الكبيرة.

واعتقل جهاز مكافحة الإرهاب (الذراع العسكري للجنة الخاصة بملاحقة ”الفاسدين“)، رئيس ديوان الوقف السني السابق، عبداللطيف الهميم، ومدير دائرة التقاعد السابق، أحمد الساعدي، ومدير شركة ”كي كارد“ للدفع الإلكتروني، بهاء عبدالحسين، ومسؤولين آخرين.

وتسبب اعتقال عبدالحسين بضجة كبيرة؛ وذلك للصلات القوية التي تربطه بمسؤولين سابقين وزعماء حاليين.

وتشير المصادر إلى أن اعتقال عبدالحسين قد يقود إلى اعتقال شخصيات أخرى واستعادة أموال من الداخل والخارج.

وشملت حملة الاعتقالات الجديدة أيضا مدير المصرف الزراعي عادل خضير و12 موظفا تحت إمرته، في حملة تعد الأولى من نوعها.

وصرح مسؤول عراقي لوكالة الصحافة الفرنسية، أن ”اللجنة تبحث في القضايا التي كانت مشبوهة منذ فترة، ثم تصدر السلطات القضائية مذكرات توقيف“.

ورفض مسؤولون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، بما في ذلك التهم الموجهة إلى المعتقلين، ومكان احتجازهم أو ما هي الإجراءات القضائية التي سيخضعون لها.

وردا على سؤال عما إذا كان يمكن الوثوق بالمحاكم لمتابعة العملية، قال المسؤول إن ”قضاة اللجنة يبنون قضايا قوية“.

ومع وصول رئيس الحكومة الحالية، مصطفى الكاظمي، إلى منصبه في مايو/ أيار الماضي، تعهد ببدء حملة واسعة ضد الفساد.

وأعدّ الكاظمي العدة لهذه الحملة، بتكليف جهاز مكافحة الإرهاب، بتنفيذ أوامر القبض، باعتباره أرفع جهاز أمني عراقي، وخالٍ من العناصر الموالين لإيران، فضلا عن تشكيل لجنة خاصة من القضاة والمحققين، لدراسة ملفات الفساد، وإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين.

وعلى الرغم من أن رؤساء الحكومات السابقة، بدأوا حملات ضد الفساد، واعتقلوا بعض المتهمين، غير أن مراقبين للشأن العراقي، يرون أنها لم تكن منظمة، وإنما بشكل عفوي.

في هذا الإطار، ترى النائبة في البرلمان العراقي، ريحان حنّا، أن ”تلك الحملة انطلقت بسبب سوء الإدارات التي تعاقبت على تولي السلطة في العراق، مما أدى إلى انهيار شبه تام للمنظومة السياسية والإدارية والاقتصادية في عموم مفاصل البلد“.

وأضافت لـ“إرم نيوز“، بأننا ”ندعم ونشد على يد الحكومة التي تكون جادة فعلا في محاربتها للفساد بعيدا عن المساومات والمحسوبيات التي قد تكون عائقا في سير حملة محاربة الفساد“.

ولفتت إلى أن ”مجلس النواب يشد على يد الحكومة والقضاء، وكذلك دور النزاهة في محاربة الفساد واعتقال ومحاسبة جميع المتورطين في المال العراقي، أو ممن ثبتت عليهم جرائم أخرى، وهذا هو مطلب الاحتجاجات الشعبية“.

هل تطال الفاسدين الكبار؟

غير أن تلك الحملة، واجهت اعتراضات وانتقادات من كتّاب ومحللين؛ باعتبارها بدأت بالحلقات الوسطى في قائمة الفساد، ولم تطل لغاية الآن، أيًا من الفاسدين الكبار، مثل زعماء الأحزاب والميليشيات، وقادة مجموعات التهريب، وغيرهم.

كما شكّك آخرون، في قدرة الكاظمي على فتح ملفات حسّاسة، مثل ملف سقوط مدينة الموصل، وملفات فساد كبيرة، مثل توقف 6 آلاف مشروع خدمي في عموم البلاد، منذ سنوات، وغيرها.

لكن سياسيا مقربا من الكاظمي، قال إن ”تلك الحملة هي بداية لتأسيس ثقافة ملاحقة الفاسدين، التي تكاد تنعدم في العراق، وكثيرا ما تمكن الفاسدون من مغادرة البلاد، دون محاسبتهم من أحد، ومن بقيَ منهم فهو مدعوم من كتل سياسية وأحزاب وحتى قضاة، لذلك فإن المهمة بدأت ببعض المسؤولين لتحقيق جملة مكاسب تكون مقدمة لفتح ملفات أوسع“.

وأضاف السياسي الذي طلب إخفاء هويته، لـ“إرم نيوز“، بأن ”أبرز المكاسب وراء هذه الحملة، هي تهيئة الرأي العام الشعبي في البلاد، لمسألة محاربة الفساد، وكسب تعاطف محلي، فضلا عن تهيئة الكتل السياسية وزعماء الأحزاب وقادة المجموعات المسلحة، لمثل تلك الحملة، خاصة وأن الجميع لم يعتد على اعتقالات مسؤولين أو شيوخ عشائر، أو زعماء ميليشيات، وهذا ما يحتاج تدرجا، وصولا إلى فتح أعقد الملفات، وأضخمها“.

وتصدرت محاربة الفساد مطالب أوسع حراك جماهيري شهده العراق، خلال أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019، عندما تورطت حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، بالشراكة مع فصائل مسلحة، في قتل نحو 700 متظاهر، وإصابة نحو 20 ألفا آخرين.

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بالهدر والاختلاس.

واحتل العراق التصنيف 162، بحصوله على 20 نقطة فقط كدولة مغمورة بالفساد من مجموع 180 دولة، في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.