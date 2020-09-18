حماس: تواصل قطر مع إسرائيل لـ"خدمة" الشعب الفلسطيني

برر عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، زيارات مندوب النظام القطري محمد العمادي لإسرائيل، معتبرا أنها ضرورية لمساعدة الشعب الفلسطيني، في حين أصدرت الحركة رفضا للاتفاقات المبرمة بين إسرائيل من جهة والإمارات والبحرين من جهة أخرى، رغم تأكيد البلدين على أن هذه الاتفاقيات تسهم في حل القضية الفلسطينية.

وقال أبو مرزوق إن ”قطر تحاول أن تساعد الشعب الفلسطيني بطرق مختلفة، ولا يمكن أن تساعد الشعب الفلسطيني، وتحديدا في قطاع غزة، إلا عبر الاحتلال، ولذلك بالضرورة هي تتواصل مع إسرائيل لمساعدة الشعب الفلسطيني في غزة“.

وأشار أبو مرزوق، في تصريحات لقناة ”فرانس 24″، إلى أن ”دور قطر في التواصل مع إسرائيل هو لخدمة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث تدفع قطر أموالا شهرية توزعها حماس في غزة ضمن اتفاقيات التهدئة بين حماس وإسرائيل“.

وبحسب محللين، تأتي تصريحات أبو مرزوق، لتضيف ازدواجية جديدة لمعايير تعامل الحركة مع المواقف المتعلقة بالتعامل مع إسرائيل، حيث إنها في الوقت الذي ترفض فيه اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل تبرر لقطر حليفة حماس وجماعة الإخوان المسلمين التواصل مع إسرائيل، وهو الدور الذي لم يلقَ استحسانا من أي من الفصائل والأحزاب الفلسطينية.