العراق يعزز الأمن على حدوده بعد محاولة مئات الإيرانيين اختراقها (فيديو)

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق اليوم الجمعة، تعزيز الأمن على الحدود مع إيران، عقب محاولات اختراقها من قبل زوار إيرانيين، بهدف المشاركة في أربعينية الإمام الحسين في محافظة كربلاء.

وقالت الهيئة، في بيان: إن ”منافذنا البرية مغلقة بالكامل أمام حركة المسافرين ولا يسمح بدخول أي شخص برّا باستثناء المرضى للحالات المستعصية والطلاب“.

تدافع بين عناصر من حرس الحدود الإيراني ومجموعات حاولت دخول #العراق عبر منفذ الشلامجة للاحتفال بمناسبة دينية#إرم_نيوز #إيران pic.twitter.com/MwqWap0ERZ — إرم نيوز (@EremNews) September 18, 2020

وبشأن الفيديوهات المتداولة التي تظهر مئات الإيرانيين يحاولون اجتياز قوة أمنية إيرانية للعبور على الحدود العراقية، بينت الهيئة أن ”الفيديو (المتداول) هو داخل الأراضي الإيرانية وتم احتواء الموضوع من قبلهم، ونحن عززنا من تأمين الحماية للمنافذ لمنع أي خرق لا سمح الله“.

وقررت السلطات العراقية منع ملايين الإيرانيين من المشاركة في زيارة أربعينية الإمام الحسين في محافظة كربلاء، التي تصادف الـ8 من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل؛ جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد السفير الإيراني في بغداد أيرج مسجدي، في تصريح نقلته وسائل إعلام ايرانية يوم الإثنين الماضي، أن الحكومة العراقية لم تصدر لغاية الآن أي ترخيص للزوار الأجانب للمشاركة في مراسم أربعينية الإمام الحسين.

وقال مسجدي، إنه ”في ضوء الظروف الحاصلة بسبب تفشي فيروس كورونا فإن الحكومة العراقية لم تصدر لغاية الآن أي قرار للسماح للزوار الإيرانيين والأجانب من الدول الأخرى للدخول إلى العراق“، مشيرا إلى أن ”إصدار تأشيرات الدخول صعبة ومحدودة جدا حتى للعاملين في الشركات الإيرانية، التي تنفذ مشاريع في العراق“.

وتعتبر زيارة الأربعين أكبر تجمع بشري سنوي، وأضخم مسيرة راجلة في العالم، حيثُ شارك في العام الماضي نحو 3 ملايين إيراني دخلوا العراق عبر المطارات والمنافذ البرية بين البلدين.

وكانت الحكومة العراقية قد منعت أيضا مشاركة الزوار الأجانب، ومن بينهم الإيرانيون، في زيارة العاشر من محرم.

ويشهد العراق وإيران ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن أرقام الوفيات اليومية في إيران أكثر من العراق.

وشهدت بعض مواسم الزيارات السابقة، اقتحاما لآلاف الإيرانيين للحدود العراقية، للمشاركة في الزيارة، بشكل عشوائي، ودون دفع الرسوم المفروضة أو الحصول على تأشيرة رسمية، وهو ما يتخوف منه عراقيون، في ظل الارتفاع الحاصل بإصابات فيروس كورونا.

وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، اقتحام آلاف الإيرانيين، الحدود العراقية، من خلال معبر ”باشماخ“، الواقع في قضاء بنجوين التابع لمحافظة السليمانية، شمال العراق، بهدف المشاركة في مراسم عزاء شيخ الطريقة الكسنزانية، الذي توفي في الولايات المتحدة.

وأثارت واقعة الاقتحام ضجة واسعة في الأوساط الشعبية، إذ إنها جاءت دون تنظيم أو دخول أصولي، خاصة مع تفشي وباء كورونا، حيث رفض الإيرانيون ”الدراويش“ الامتثال لأوامر عناصر أمن الحدود.