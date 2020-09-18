الأمن العراقي يكشف سبب انفجار قاعدة "سبايكر"

كشفت خلية الإعلام الأمني التابعة لمحافظة صلاح الدين الواقعة وسط العراق اليوم الجمعة، عن سبب الانفجار الذي وقع صباحا، داخل قاعدة ”سبايكر“ في المحافظة.

وأوضحت الخلية في بيان، أن ”انفجار كدس للعتاد يحتوي على عبوات ناسفة مختلفة الأنواع في قاعدة الشهيد ماجد التميمي سبايكر“.

وأشارت في بيان نقله موقع ”السومرية نيوز“، إلى أنه ”تبين بحسب قيادة عمليات صلاح الدين أن سبب الانفجار كان سوء التخزين“.

وفي وقت مبكر من اليوم الجمعة، وقع انفجار لم تعرف طبيعته داخل بناية مهجورة تحتوي على مخلفات حربية في قاعدة ”سبايكر“.