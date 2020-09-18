تفجير المعهد الأمريكي لتعليم اللغة الإنجليزية في النجف بعبوة ناسفة (صور وفيديو)‎

انفجرت عبوة ناسفة، فجر اليوم الجمعة، مستهدفة المعهد الأمريكي لتعليم اللغة الانجليزية، في محافظة النجف.

وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“ إن ”العبوة الناسفة انفجرت قرب بوّابة المعهد الأمريكي وأدت إلى أضرار بالغة في المبنى“.

وأضاف أن ”قوة أمنية طوّقت مكان الحادث، واتخذت الإجراءات الطبيعية، وفتحت تحقيقاً بشأن هذا الاستهداف الأول من نوعه“.

وأظهرت صور حجم الدمار الهائل الذي تعرض له المبنى، بسبب التفجير، حيث أظهرت، تهدم أجزاء منه، فيما سقطت البوّابة الرئيسية بسبب التفجير.

وقالت قيادة الشرطة في بيان مقتضب، إن ”الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا حول استهداف المعهد الأمريكي لتدريس اللغة الإنجليزية“.

وتفاعل نشطاء مع الحادث الذي استهدف مركز تعليم اللغات، الذي يديره سامي المعمار، وهو ناشط مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، يعمل على دعم المنظمات المدينة والفرق الشبابية في النجف.

وتوجهت أصابع الإتهام على الفور إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران، بالضلوع بهذا التفجير، بداعي تدريسه اللغة الانجليزية، غير أن أياً من الفصائل لم يتبنَ الهجوم لغاية الآن.

ويأتي هذا التفجير، في وقت تصاعدت فيه الأعمال المسلحة، ضد قوات التحالف العاملة في البلاد، حيث شهد الأسبوع الماضي، أكثر من 10 تفجيرات، على قوافل الإمداد التابعة للتحالف في مختلف محافظات العراق.