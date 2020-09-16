الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحماس في غزة

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر الأربعاء، عدة مواقع تابعة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك في أعقاب إطلاق صواريخ من غزة تجاه إسرائيل.

وقالت مصادر محلية ،إن الطيران الحربي الإسرائيلي من نوع f 16، ومروحيات عسكرية، قصفت بعدة صواريخ موقع عسقلان العسكري التابع لحركة حماس، في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأضافت المصادر، أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أرضا زراعية شرق دير البلح وسط القطاع، و موقعا تابعا لحركة حماس غرب محافظة خانيونس، فيما لم تعلن المصادر الطبية عن إصابات.

في ذات السياق ،أعلن موقع ”خبيتخون سديه“ الإسرائيلي عن سماع دوي صافرات الإنذار في بلدة سيديروت المحاذية للحدود الشمالية للقطاع، مشيرا إلى أن القبة الحديدية اعترضت ثلاثة صواريخ أطلقت من غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة، صوب بلدة أسدود المحاذية للقطاع.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: إن ”قذيفتيْن صاروخيتيْن أطلقتا من القطاع نحو إسرائيل، حيث اعترضت منظومة القبة الحديدية إحداها“.

وأشار موقع ”حدشوت“ الإسرائيلي إلى أن عددًا من الإسرائيليين أصيبوا جراء سقوط الصاروخين اللذين أطلقا من قطاع غزة قرب محل تجاري في مدينة اسدود، فيما أكدت نجمة داود الحمراء وقوع 6 إصابات جراء سقوط الصاروخ.