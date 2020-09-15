العراق.. هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية في بغداد (صور)

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، التصدي لهجوم بصواريخ كاتيوشا، استهدف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، وذلك عبر منظومة ”سيرام“.

وقالت الخلية في بيان: ”تعرضت المنطقة الخضراء في تمام الساعة الواحدة من فجر اليوم، إلى سقوط صاروخين من نوع كاتيوشا وتم معالجتها بالجو بمنظومة سيرام“.

وأضافت أنه ”لا توجد خسائر أو أضرار، وكان انطلاق هذه الصواريخ مِن منطقة علي الصالح“.

و“سيرام“ هي منظومة دفاعية داخلية، نصبتها القوات الأمريكية في سفارة بلادها مؤخرا للتصدي لهجمات الميليشيات المسلحة المتكررة.

وفي ساعة متأخرة من مساء أمس، دوت أصوات انفجارات وصافرات إنذار في محيط السفارة الأمريكية وسط العاصمة بغداد.

ويذكر أن فصائل مسلحة شيعية عادة ما تعلن وقوفها وراء الهجمات التي تطال المنطقة الخضراء شديدة التحصين .