نجاة عميد كلية الإمام الأعظم في كركوك العراقية من محاولة اغتيال

تعرض عميد كلية الإمام الأعظم في محافظة كركوك العراقية، الشيخ سامي زاير، الأحد، إلى محاولة اغتيال بتفجير عبوة ناسفة استهدف سيارته.

وذكر مصدر أمني لـ“إرم نيوز“ أن ”عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم بالقرب من سيارة الشيخ زاير، عندما كانت مركونة أمام منزله، دون إصابته بأذى“.

وأضاف المصدر، أن ”قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقاً في ملابساته، فيما انتشرت قوة أمنية أخرى بحثاً عن منفذي العملية“.

ويعد الشيخ زاير من أبرز مشايخ محافظة كركوك، وله وجاهة اجتماعية، بالإضافة إلى عمله في التدريس الديني، حيث يتسلم منصب عميد كلية الإمام الأعظم.