إيران: تراجع كبير في تجارتنا مع الدول العربية

أعلن المدير العام للمكتب العربي والأفريقي لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية عن تصدير نحو 2.5 مليار دولار من البضائع غير النفطية من إيران إلى الدول العربية في الخليج العربي والشرق الأوسط، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الإيراني الجاري الذي بدأ في الـ 21 من مارس/آذار 2020.

وانخفض إجمالي صادرات إيران غير النفطية إلى الدول العربية بمقدار 3.5 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، كان هذا الرقم 6 مليارات دولار.

ونقل موقع إذاعة ”فردا“ الإيرانية المعارضة، عن ”فرزاد بيلتن“، قوله ”إن العراق هو ثاني أكبر وجهة تصدير لإيران (بعد الصين) بقيمة 1.8 مليار دولار من الواردات من إيران“.

وتظهر إحصاءات الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، أن واردات السلع العراقية غير النفطية من إيران بلغت 3.5 مليار دولار، وبالتالي، انخفضت صادرات إيران غير النفطية إلى العراق إلى النصف تقريبا.

وقال بيلتن ”إن صادرات إيران غير النفطية إلى الإمارات بلغت 310 ملايين دولار، وإنها كانت خامس أكبر وجهة للصادرات الإيرانية“.

وبلغت صادرات إيران إلى الإمارات في الفترة ذاتها من العام الماضي أكثر من 1.6 مليار دولار، والآن وصل هذا الرقم إلى أقل من الخمس.

وأضاف بيلتن ”أنه في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، صدّرت إيران بما قيمته 110 ملايين دولار إلى سلطنة عمان، وما مجموعه 160 مليون دولار إلى الكويت وسوريا وقطر“.

وبحسب إحصاءات الجمارك، بلغ إجمالي الصادرات الإيرانية غير النفطية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 10.9 مليار دولار، بانخفاض 40٪ عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وهذه هي المرة الأولى التي أدرجت فيها إيران صادرات البنزين في سلة الصادرات غير النفطية، ودون احتساب البنزين، ستنخفض صادرات البلاد غير النفطية أكثر.

وصدرت إيران ما قيمته نحو 700 مليون دولار من البنزين في ربيع العام الجاري، أي ما يعادل أكثر من 11% من إجمالي صادرات البلاد غير النفطية، لكن لم يَصدر تقرير جديد عن حالة صادرات البنزين في الأشهر المتبقية.

ويوم الخميس الماضي، أظهرت الإحصاءات الجديدة أن تجارة إيران مع الهند وكوريا الجنوبية واليابان تراجعت بشكل كبير.