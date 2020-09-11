العراق يعلن مقتل 4 من قيادات داعش في سامراء

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، مقتل 4 من قيادات تنظيم داعش خلال عملية أمنية في مدينة سامراء، محافظة صلاح الدين.

وقالت خلية الإعلام الأمني (تابعة للوزارة) في بيان إن ”قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء، وسرايا السلام، ومن خلال كمين محكم، تتمكن من قتل 4 من أهم قيادات عصابات داعش الإرهابية، اثنان منهم يرتديان أحزمة ناسفة، في (منطقة الفرحاتية) في قضاء سامراء“.

ولم يتضح الكشف عن هوية القتلى حتى الآن.

يأتي ذلك، بالتزامن مع العمليات العسكرية الجارية في عدة محافظات لملاحقة عناصر داعش، ونزع أسلحة العشائر.

ورغم توقف العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، منذ عام 2018، إلا أن القوات الأمنية العراقية، تعلن بين الحين والآخر عن اعتقال أو قتل عناصر في التنظيم المتطرف.