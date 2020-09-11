وزير الخارجية الأردني يعلق على اتفاق السلام البحريني الإسرائيلي

علق وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على إعلان اتفاق السلام البحريني الإسرائيلي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، قائلًا إن التغيير المطلوب، والخطوة الأساسية المطلوبة والقادرة على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، يجب أن يأتيا من إسرائيل“.

وأعتبر أن هذا التغيير يستدعي أن“تُوقف إسرائيل إجراءاتها التي تقوض حل الدولتين، وتنهي الاحتلال اللاشرعي للأراضي الفلسطينية، وتلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق“.

وقال الصفدي، في بيان بعد الإعلان عن تطبيع العلاقات البحرينية-الاسرائيلية، إن أساس الصراع هو القضية الفلسطينية، وإن شرط السلام العادل والشامل هو زوال الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية، ومعادلة الأرض مقابل السلام.

وشدد الصفدي على أن أثر اتفاق تطبيع العلاقات البحرينية-الإسرائيلية وكل اتفاقات السلام مع إسرائيل يعتمد على ما ستقوم به إسرائيل.

وتابع:“إذا بقي الاحتلال، واستمرت إسرائيل في اجراءاتها التي تنسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، وضم الأراضي، وبناء المستوطنات وتوسعتها، والانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، سيتفاقم الصراع وسيتعمق، ولن تنعم المنطقة بالسلام العادل الذي تقبله الشعوب والذي يمثل ضرورة إقليمية ودولية“.

وأكد الصفدي أنه لا سلام عادلًا شاملًا، ولا أمن ولا استقرار شاملين إلا إذا تمت تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في الحرية، والدولة المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه الوطني وفق حل الدولتين.

وأكد الصفدي أن المملكة ستظل تعمل بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء من أجل تحقيق السلام العادل الذي يشكل خيارًا إستراتيجيًا أردنيًا وفلسطينيًا وعربيًا، والذي لن يكون شاملًا ودائمًا إلا إذا قبلته الشعوب وتبنته، وذاك شرطه تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.