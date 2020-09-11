الأردن.. الجيش ينشر صورا من موقع انفجار الزرقاء (فيديو وصور)

بث الجيش الأردني مقطع فيديو وصورا للانفجار الضخم، الذي وقع في ساعة مبكرة من فجر يوم الجمعة، داخل أحد مستودعات ذخيرة تابعة للجيش، في محافظة الزرقاء.

ووقع الانفجار في أحد مستودعات ذخائر الهاون القديمة قيد التفكيك في منطقة الطافح القريبة من مدينة الزرقاء، والواقعة في منطقة معزولة غير مأهولة بالسكان.

وقال بيان للجيش الأردني إنه ”لم ينجم عن الانفجار أية إصابات في الأرواح، واقتصرت على أضرار مادية“.

ولفت إلى أن الانفجار ”ناتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، الأمر الذي أدى لحدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون التي أدت لوقوع الانفجار.