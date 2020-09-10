انفجار قوي يهز مدينة الزرقاء الأردنية.. وأنباء عن وقوعه في مواقع عسكرية (فيديو وصور)

هز انفجار قوي، مدينة الزرقاء الأردنية، شمال شرق العاصمة عمان، في وقت متأخر من ليل الخميس، وسط أنباء عن وقوعه في مواقع تابعة للجيش، بحسب مصادر أمنية وعسكرية.

وقال مصدر أمني، إن ”انفجارات وقعت في معسكرات المدفعية التابعة للجيش العربي بمنطقة الغباوي في محافظة الزرقاء“، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية تعمل على إخماد الحريق“.

وأضاف أن ”الانفجارات وقعت بالذخيرة العسكرية المخزنة في مستودع الهاون 81″، بحسب صحيفة ”الغد“ المحلية.

فيما قال مصدر عسكري، إن ”صوت الانفجار القوي الذي دوي في الزرقاء، جاء من قاعدة عسكرية على مشارف المدينة“.

وقال مصدر أمني آخر إنه في تمام الساعه 12:38 بعد منتصف ليل الخميس، تم تحريك مجموعة إسناد المديرية وإسناد عوجان وإسناد الحره وإسناد شويعر، إلى حريق منطقة الطافح الغربي / مستودع الذخيره العسكريه التابع للجيش العربي“.

وكان مواطنون في الزرقاء، أفادوا بأنهم سمعوا صوت دوي انفجار أعقبه اشتعال نيران.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مقاطع فيديو تظهر لحظة الانفجار وارتفاع ألسنة النيران.

وقال شاهد عيان تحدث في مقطع فيديو صوره بنفسه، إنه سمع صوت انفجار قوي ناحية منطقة خو“ قرب مستشفى الزرقاء الحكومي.

ولم تصدر السلطات الأردنية، حتى الآن، أي تصريح رسمي حول ما حدث.



