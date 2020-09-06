سقوط صاروخين قرب قاعدة للقوات الأمريكية في مطار بغداد (صور)

تعرضت قاعدة ”فكتوريا“ التابعة للقوات الأمريكية في مطار بغداد الدولي، يوم الأحد، إلى قصف بصاروخين من نوع كاتيوشا.

وقال مصدر أمني عراقي، لـ“إرم نيوز“، إن ”صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا قرب قاعدة فكتوريا التابعة للقوات الأمريكية في مطار بغداد الدولي، دون معرفة الخسائر البشرية أو المادية بسبب الإجراءات الأمنية، التي اتخذها الجيش الأمريكي المكلف بتأمين القاعدة“.

وأضاف المصدر أن ”هناك طيران أمريكي مكثف فوق مطار بغداد الدولي، بهدف تأمين المنطقة ومنع أي عمليات قصف جديدة، ورصد أي تحركات في المناطق القريبة، التي انطلق منها الصاروخان“.

وأفادت خلية الإعلام الأمني، في بيان مقتضب لها، بسقوط 3 صواريخ نوع كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، أحدها سقط على مرآب للعجلات في المطار المدني، مما أدى إلى تضرر 4 مركبات مدنية للمواطنين“.

وبحسب البيان، تبين أن الصواريخ انطلقت من منطقة الزيتون في قضاء أبو غريب غرب العاصمة بغداد.

وتتهم واشنطن الفصائل المسلحة العراقية، التي تمولها وتدربها إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران على نحو غير مسبوق، ما أثار مخاوف عراقية من تحول البلد إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.