قوات الأمن تحرر مدير فرع شركة مرسيدس في العراق من الخطف

أعلنت قوات الأمن العراقية، في بيان لها، اليوم السبت، أنها تمكنت من تحرير مدير فرع شركة مرسيدس في العراق، بعد أيام من اختطافه في العاصمة بغداد.

وقال جهاز الأمن الوطني العراقي إنه ”حصل على معلومات استخبارية تفيد بوجود مختطف في أحد المنازل المهجورة في منطقة حي القاهرة، شرق بغداد“.

وأضاف أنه بعد الحصول على المعلومات ”قام بمداهمة الدار وتحرير شخص تبين أنه أردني الجنسية يعمل مديرًا لشركة مرسيدس، فرع العراق، وكان مختطفا منذ ثلاثة أيام“.

وأضاف البيان أنه ”تم العثور خلال تفتيش الدار التي كان يحتجز بها مدير فرع مرسيدس على أسلحة رشاشة وعتاد ودروع وهواتف نقالة تخص الخاطفين“.