العراق.. عملية أمنية ضد "السلاح المنفلت" في عدد من المدن‎

أطلقت القوات الأمنية العراقية، اليوم السبت، عملية أمنية ضد ”السلاح المنفلت“ في محافظة البصرة جنوب البلاد، وعدد من المدن في العاصمة بغداد.

وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان لها، إن ”منطقة الحسينية شرق بغداد، شهدت استخداما خطيرا للأسلحة المتوسطة والخفيفة في نزاعات حصلت فيها، تسببت بإزهاق أرواح أبرياء“.

وأضاف البيان بأن ”الدولة وأجهزتها الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التحدي الواضح لسلطة القانون ومن واجباتها الأساسية حماية مواطنيها والحفاظ على أمنهم ومصالحهم، ويجب على المتخاصمين بأي نزاع أن يلجأوا الى القضاء“.

وتابع البيان: ”ومن أجل فرض القانون وتعزيز الأمن، شرعت قواتنا الأمنية فجر السبت، بتفتيش منطقة حسينية المعامل ونزع الأسلحة مِن المواطنين ومصادرتها، لفرض الأمن والاستقرار فيها“.

وشدد البيان على أن ”القوات المسلحة ستصل إلى كل منطقة يستخدم فيها السلاح خلال النزاعات والخصومات“ داعيا المواطنين كافة للتعاون التام مع القوات المسلحة مِن أجل سلامتهم وأمنهم.

وقال البيان: ”في تمام الساعة الثالثة فجر اليوم السبت نفذت قوة أمنية مشتركة عمليات مداهمة في منطقة الفضيلية في العاصمة بغداد، لتنفيذ مذكرات قبض على مطلوبين.. تم إلقاء القبض على خمسة مطلوبين، حيث قام أحدهم بفتح النار على القوة الأمنية وحاول الهروب قبل أن يتم القبض عليه“.

من جهة أخرى أوضحت قيادة العمليات المشتركة أنه ”في تمام الساعة الخامسة فجر اليوم السبت شرعت قيادة عمليات البصرة بتنفيذ عملية أمنية كبيرة للتفتيش“.