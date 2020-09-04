5 سبتمبر

البنك الدولي يلغي قرض بناء سد بسري في لبنان

البنك الدولي يلغي قرض بناء سد بسري...

قال البنك الدولي الجمعة إنه ألغى صرف 244 مليون دولار لمشروع سد بسري في لبنان وذلك بأثر فوري نتيجة عدم استكمال مهام محددة لازمة قبل بدء أعمال التشييد. وذكر البنك

المصدر: رويترز

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قال البنك الدولي الجمعة إنه ألغى صرف 244 مليون دولار لمشروع سد بسري في لبنان وذلك بأثر فوري نتيجة عدم استكمال مهام محددة لازمة قبل بدء أعمال التشييد.

وذكر البنك في بيان أنه أخطر الحكومة اللبنانية بقراره الجمعة.