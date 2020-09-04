البنك الدولي يلغي قرض بناء سد بسري في لبنان

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قال البنك الدولي الجمعة إنه ألغى صرف 244 مليون دولار لمشروع سد بسري في لبنان وذلك بأثر فوري نتيجة عدم استكمال مهام محددة لازمة قبل بدء أعمال التشييد. وذكر البنك