قلب ينبض.. بيروت تحبس أنفاسها في انتظار "معجزة" من تحت الركام (فيديو)

المصدر: ا ف ب

ينهمك عمال إنقاذ اليوم الجمعة في البحث عن ناج محتمل تحت أنقاض مبنى مدمر في بيروت، المدينة المنكوبة التي تحبس أنفاسها في انتظار ”معجزة“، بعد مرور شهر على انفجار مروّع أغرق اللبنانيين في صدمة لم يفيقوا منها بعد.

وأحيت الأنباء عن إمكانية العثور على شخص على قيد الحياة في شارع مار مخايل المنكوب، آمال كثيرين في بلد ما زال ينوء تحت عبء فاجعة غير مسبوقة خلّفت 191 قتيلاً وتسببت بإصابة أكثر من 6500 بجروح وشرّدت نحو 300 ألف من منازلهم. وتفيد تقديرات رسمية عن استمرار وجود سبعة مفقودين على الأقل.

وواصل عناصر الدفاع المدني وعمال إنقاذ صباح الجمعة عمليات البحث تحت أنقاض مبنى مدمّر في شارع مار مخايل في بيروت غداة رصد فريق بحث وإنقاذ من دولة تشيلي وصل حديثاً إلى بيروت، عبر جهاز مسح حراري متطور، نبضات قلب في المكان الذي استدلّ كلب مدرّب برفقتهم الى رائحة فيه.

ويرفع العمال الحجارة والركام بأيديهم، بعد استقدام رافعتين ليلاً عملتا على إزالة جدران كانت مهددة بالسقوط.

وقال مدير العمليات في الدفاع المدني جورج أبو موسى: ”نعمل منذ ساعات الليل من دون توقّف، رفعنا أنقاضاً لكن لم نصل إلى نتيجة بعد“.

اللبنانيون يحبسون أنفاسهم بعد اكتشاف فريق إنقاذ شيلي لطفل لايزال قلبه ينبض تحت أنقاض #انفجار_مرفأ_بيروت مع البدء في عملية إخراجه#إرم_نيوز #لبنان #نبض_بيروت pic.twitter.com/RuHqBEYQtv — إرم نيوز (@EremNews) September 4, 2020

النبض ينخفض

وأوضح نيكولاس سعادة الذي يعمل في منظمة تتولى التنسيق بين فريق البحث التشيلي والدفاع المدني، قائلا: ”بعد إزالة الأنقاض الكبيرة، أجرينا مسحاً جديداً لرصد نبضات قلب أو نفس، وأظهر المسح معدلاً منخفضاً.. سبعة في الدقيقة الواحدة“ بعدما كان سجّل سابقاً معدلاً تراوح بين ”16 إلى 18“ في الدقيقة.

ويحاول عمال الإنقاذ، وفق سعادة، ”العثور على نفق.. يسمح لأحد أعضاء الفريق التشيلي بالدخول والبحث عن أي ناج أو جثة“.

إشارة الحياة

وتحوّل المبنى الذي كان يضمّ في طابقه الأرضي حانة، وفق سكان الحي، الى كوم ركام نتيجة انفجار الرابع من آب/أغسطس، ما جعل عمليات البحث تتطلب مهارات عالية ودقة.

وعلى الرغم من شبه استحالة وجود حياة بعد شهر على الانفجار، يتعلق كثيرون بالأمل الضئيل.

وأثار توقّف عمليات البحث لبعض الوقت ليلاً غضباً واسعاً في المنطقة المنكوبة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن قيادة الجيش أوضحت الجمعة أن العمل توقف لساعتين ليلاً ”بسبب خطر انهيار أحد الجدران المتصدعة في المبنى“.

ومنذ شهر، يصبّ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم على السلطات التي يحملونها مسوؤلية الانفجار جراء التقصير والإهمال.

وكتب المهندس جاد نصرالله الجمعة تحت صورة التقطها لعمليات البحث ”لست قادراً إلا على التفكير بحلّ وحيد: عنصر بشري يتسلل من بين الركام، يشق طريق المتمسكين بإشارة الحياة التي تصرخ من تحت“.

وعلى حسابها على فيسبوك، كتبت الأستاذة الجامعية ريتا باروتا التي تدمر منزل عائلتها في مار مخايل وأصيبت والدتها جراء الانفجار، ”شهر على المأساة:… وما زلنا ننتظر وجهاً لقلب ينبض تحت حجر. وما زلنا لا نستوعب شيئاً“.