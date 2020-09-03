العراق.. تشكيل لجنة عليا لفتح ملفات الفساد الجرائم الجنائية "الكبرى"

أعلنت الحكومة العراقية، يوم الخميس، عن تشكيل لجنة عليا، للتحقيق في ”قضايا الفساد الكبرى، والجرائم الجنائية المهمة“.

وقالت وثائق نشرها المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، إنه ”بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا للصلاحيات الممنوحة بموجب الدستور، تقرر تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة“.

وأضافت الوثائق أن ”اللجنة تتألف من الفريق الحقوقي أحمد طه هاشم رئيسا، وممثل عن جهاز المخابرات الوطني العراقي على أن لا تقل درجته عن مدير عام كعضو في اللجنة، وممثل عن جهاز الأمن الوطني على أن لا تقل درجته عن مدير عام، وممثل عن هيئة النزاهة بدرجة مدير عام كحد أدنى“.

وأشارت الوثائق إلى أن هذه اللجنة ”تعرض نتائج أعمالها أمام أنظار رئيس الوزراء“، لافتاً إلى أن ”جهاز مكافحة الإرهاب يتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق“.

وكان الكاظمي قد أعلن، الأحد الماضي، عن عزمه تشكيل لجنة عليا تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية، بصلاحيات واسعة.

وتأتي هذه اللجنة في ظل الخروقات الأمنية المتصاعدة، ضد نشطاء الاحتجاجات الشعبية، خاصة بعد مقتل الناشطة الطبيبة رهام يعقوب الشهر الماضي، فضلاً عن عزم الحكومة فتح ملفات فساد لسياسيين نافذين، وفق مصادر محلية.