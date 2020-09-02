اعتداء عنيف على رجال شرطة في الكرك بالأردن.. والأمن يتوعد (فيديو)

توعد الأمن العام الأردني، باتخاذ إجراءات ”فورية وحازمة“ لضبط كافة الأشخاص الذين شاركوا بالاعتداء على عناصره في محافظة الكرك جنوبي الأردن.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مقطع فيديو يظهر عددا كبيرا من الأشخاص وهم يعتدون على مركبة تابعة للأمن العام والعناصر المتواجدين داخلها.

من المعيب أن يتم التهجم على الأجهزة الأمنية بهذه الطريقة

هذا ما حصل في الكرك ،بعد ان قامت دورية امنية بتطبيق امر الدفاع على محل قهوة يعمل بعد ساعات الحظر وطلبت منه اغلاق المحل.!! pic.twitter.com/chrj1lwpJ5 — هلا العبادي (@HalaZAlabbadi1) September 2, 2020

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، إن ”الفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، وظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يرشقون إحدى المحطات الأمنية بالحجارة، قد حدث في محافظة الكرك مساء الثلاثاء“.

وأوضح السرطاوي في بيان، أنه ”وأثناء قيام قوة أمنيه بمراقبة تطبيق منع حظر التجول وعمل جولات تفتيشية على المحلات التجارية التي تخالف أمر الدفاع بعدم إغلاق المحال عند الساعه العاشرة مساء، قام مجموعة من الأشخاص بمقاومة القوة ورشقها بالحجارة وذلك لرفضهم إغلاق المحلات“.

وأكد أنه ”تم التعامل معهم، كما وجرى تحديد هوية عدد من الأشخاص الذين شاركوا بالاعتداء، وبوشر بتكثيف البحث عنهم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط وإحضار كافة الأشخاص الخارجين عن القانون ممن شاركوا بالاعتداء على رجال الأمن العام“.