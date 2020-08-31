سوريا تفرج عن صحافي إردني بعد عام ونصف على اعتقاله

أكدت وسائل إعلام محلية، مساء الإثنين، إخلاء سبيل الصحافي الأردني، رأفت نبهان، المعتقل في سوريا منذ عام ونصف، وترحيله فورا إلى الأردن.

ويأتي الإفراج عن نبهان، بعد صدور حكم بحقه، بعد عرضه للمحاكمة بعد عام ونصف من سجنه، حيث تقرر الاكتفاء بالفترة التي قضاها في السجن، وترحيله إلى الأردن على الفور.

ونقل موقع ”سرايا“ على لسان أسرة نبهان، قولها، إنها تجري حالياً اتصالات مع السلطات الأردنية، للسماح له بدخول الأردن عبر المنافذ البرّية، التي تم إغلاقها مؤخّرا بسبب أزمة كورونا.

ونبهان (42 عاما) كان يعمل مديرا للبرامج في فضائية القدس بمقرها في بيروت، وبعد إغلاقها في فبراير 2019، قرر العودة إلى الأردن رفقة زوجته السورية وأبنائه الذين سبقوه إلى دمشق.

وخلال رحلة ذهابه إلى دمشق لاصطحاب عائلته للعودة إلى الأردن في مارس 2019، تم توقيفه من قبل السلطات السورية في معبر ”الجديد“ وتم توديعه سجون ”فرع فلسطين“ ومن ثم تم نقله إلى سجن ”عدرا“ لتتم محاكمته من قبل القضاء السوري الذي اكتفى بالمدة التي قضاها في السجن وهي عام ونصف العام ليصدر حكم بالإفراج عنه وترحيله على الفور للأردن.