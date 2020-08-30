السفير مصطفى أديب المرشح الأبرز لتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

برز اسم سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب لترشيحه رئيسًا للوزراء في مشاورات رسمية غدًا الإثنين، بعدما حصل على دعم سياسي من تيار المستقبل السُّني.

ويجب أن يذهب منصب رئيس الوزراء في لبنان إلى مسلم سني بموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي.

واستقالت حكومة حسان دياب في وقت سابق من هذا الشهر بعد الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت والذي أودى بحياة 190 شخصًا.

ويعاني لبنان من أزمة مالية دمرت الاقتصاد وينظر إليها على أنها أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.

وإذا استمرت العملية دون تعقيدات اللحظة الأخيرة سيتم ترشيح ”أديب“ قبل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت غدًا الإثنين، ويقود ماكرون جهودًا للضغط على القادة اللبنانيين للإصلاح.

وأعلن تيار المستقبل، بزعامة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، دعمه لأديب بعد اجتماع لكتلته البرلمانية، اليوم الأحد.

وقال مصدر سياسي شيعي رفيع لـ“رويترز“ إن كتلة حزب الله، وحركة أمل، سيسميان ”أديب“ أيضًا رئيسًا للحكومة في الاستشارات النيابية غدًا.

وسيكون على الرئيس ميشال عون، وهو مسيحي ماروني متحالف مع حزب الله، تعيين المرشح الذي يحظى بأكبر قدر من التأييد بين النواب في مشاورات، غدًا الإثنين.

وستبدأ عملية تشكيل الحكومة الجديدة بمجرد الترشيح، وحتى يتم الاتفاق على حكومة جديدة، ستواصل حكومة ”دياب“ تصريف الأعمال.