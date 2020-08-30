عناصر ميليشيا موالية لتركيا تهجّر نازحين سوريين للاستيلاء على مقلع للحجارة

أقدمت عناصر من فصيل ”هيئة تحرير الشام“ الموالي لتركيا على تهجير عدد من العائلات النازحة في مخيم ”البردقلي“ شمال مدينة ”سرمدا“، وأبلغتها بضرورة إخلاء الموقع والسكن في مكان آخر، للاستيلاء على ”مقلع للحجارة“، وهو مكان أشبه بمنجم يتم فيه استخراج الحجارة للبناء.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عناصر أمنية من ”هيئة تحرير الشام“ طردت عدداً من سكان تلك الخيام، وذلك لتوسع ”مقلع حجارة“ يملكه أحد القياديين في الهيئة، وهو المقلع الذي يقع قرب أماكن سكن مئات العائلات النازحة.

وتأتي خطة توسيع ”مقلع الحجر“ وسط مخاطر من التفجير المحتمل وانتشار الغبار الذي يسبب أمراضاً تنفسية للمقيمين حول المكان، وكان الأهالي قد خرجوا في يوليو الماضي للمطالبة بإيقاف عمل ”مقلع“ تستخرج منه مواد البناء من الأرض في بلدة ”دير حسان“ بالقرب من مخيم يقطنه أهالي ريف إدلب الجنوبي.

وخرج العشرات من سكان مخيمات شمال إدلب في تظاهرة عند مجبل الزفت والكسارة في المنطقة، احتجاجا على الضرر الذي تلحقه بهم أعمال الحفر والغبار المتصاعد، والتفجيرات المستمرة التي تروع الأطفال والنساء، إضافة إلى الحجارة التي تتطاير أثناء التفجيرات التي تؤدي إلى إصابات وأضرار كبيرة في الممتلكات.

وذكر المرصد السوري أن طفلاً أصيب قبل أيام نتيجة تساقط الحجارة، وتكسرت الألواح الشمسية التي تولد الكهرباء وتمزقت الخيام بسببها.

وبحسب المرصد، استنفرت قوات ”هيئة تحرير الشام“ في بلدة ”حارم“ الواقعة عند الحدود مع لواء ”اسكندرون“ في ريف إدلب، واعتقلت 6 عناصر متشددة، بعد مداهمة مقراتهم ومنازلهم، وهم من جنسيات غير سورية.

وبدأت قوات ”الهيئة“ حملة واسعة ضد منتسبي ”حزب التحرير الإسلامي“ في بلدة ”أطمة“ الواقعة عند الحدود مع لواء ”اسكندرون“ شمال إدلب، واعتقلت العشرات من منتسبي الحزب بعد مداهمة منازلهم وأماكن تواجدهم، بحسب المرصد.