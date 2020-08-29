عبوة ناسفة تستهدف رتل إمدادات للتحالف الدولي جنوب العراق

أفاد مصدر أمني عراقي، السبت، بانفجار عبوة ناسفة في رتل شاحنات تحمل إمدادات لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة جنوبي البلاد، دون وقوع خسائر.

وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة محافظة ذي قار (جنوب)، إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون على أحد الطرقات السريعة بالمحافظة، انفجرت في رتل شاحنات مدنية كانت تحمل إمدادات لقوات التحالف الدولي.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن الانفجار لم يسفر عن خسائر تذكر سواء بشرية أو مادية.

وبات مثل هذه الهجمات يتكرر منذ يوليو/ تموز الماضي، لتضاف إلى أخرى صاروخية تستهدف سفارة واشنطن، وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين منذ أشهر طويلة.

ويأتي أحدث هجوم على أرتال الإمدادات بعد ساعات قليلة من سقوط صاروخ داخل المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، وسط بغداد، هو الثالث خلال 72 ساعة، كانت تستهدف في الأغلب السفارة الأمريكية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، كما أن السلطات لم توقف أحدا جراء ذلك.