"تحالف القوى العراقية" للكاظمي: حان الوقت لضبط "السلاح المنفلت"

أكد تحالف القوى العراقية، بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم السبت، أن ”السلاح المنفلت أصبح خطرا يهدد أمن المجتمع“، وذلك في دفاعه عن تصريحات الحلبوسي الأخيرة.

ورفضت قوى شيعية، تصريحات رئيس البرلمان التي طالب فيها بحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء ظاهرة الميليشيات التي باتت حملا ثقيلا على الدولة العراقية.

وعبرت تلك القوى مثل ميليشيات عصائب أهل الحق، ومنظمة بدر، عن رفضها تلك التصريحات، وطالبت بإنهاء الوجود الأمريكي في البلاد.

وقال التحالف في بيان: ”نوكد مجددا ما سبق وأن رددناه في كل مناسبة، من ضرورة ضبط السلاح المنفلت الموجود خارج سيطرة الدولة، والذي أصبح خطرا على أمن المجتمع وأمن المؤسسات الرسمية“.

وأضاف أن ”احتكار الدولة للسلاح والدولة وحدها قد ورد في البرامج الوزارية لكل الحكومات المتعاقبة وآخرها حكومة السيد مصطفى الكاظمي، إذ إن الفقرة أولا / ثالثا من المنهاج الوزاري لحكومته والذي مُنحت بموجبه الثقة بتصويت مجلس النواب، قد نصت على أن من أولوياتها ( فرض هيبة الدولة من خلال حصر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية وفرض التزام الجميع بالقانون والخضوع لأحكامه)“.

وتابع البيان، ”آن أوان العمل من أجل تنفيذ هذا الهدف بدون تلكؤ، فهذا السلاح أصبح يستخدم لتحقيق مآرب شخصية أو لتصفية الخصومات المحلية والتجاوز على ممتلكات الدولة وهيبتها“.

بدوره قال المتحدث باسم ميليشيات عصائب أهل الحق، جواد الطليباوي، إن ”كل من يتكلم عن انفلات السلاح في العراق باعتباره حريصا على العراق وسيادته: لماذا تخرس ألسنتكم أمام الطيران الإسرائيلي والأمريكي المنفلت؟ لماذا تكونون كالنعامة أمام انتهاك سيادة الدولة“.

وأضاف قائلا: ”أين أنتم من دماء العراقيين التي أريقت ظلما وعدوانا؟ لهؤلاء نقول: يُضبط السلاح عندما تضبط الحكومة وشركاء الوطن السيادة“.