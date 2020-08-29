في كربلاء العراقية.. لطميات وأهازيج وترانيم تحاكي مطالب الاحتجاجات الشعبية (صور وفيديو)

تحولت زيارة شهر محرم في محافظة كربلاء العراقية، إلى مناسبة للتذكير بأهداف الاحتجاجات الشعبية، بالإضافة إلى إحياء ذكرى الضحايا الذين سقطوا خلالها.

وترتدي حشود الزوار ملابس سوداء كما جرى التقليد خلال المشاركة في إحياء الشهر الأول في التقويم الإسلامي الذي قتل فيه الحسين، حفيد النبي محمد عليه الصلاة والسلام في معركة الطف عام 680 ميلادي.

ومنذ اندلاع التظاهرات العام الماضي في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، يشبه المحتجون العراقيون الغاضبون على الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والعجز، أنفسهم بأتباع الحسين الذي قتل في كربلاء.

ومساء الجمعة، حمل شباب من محافظة الديوانية، صور ناشطين اغتيلوا خلال الاحتجاجات الشعبية، في تطور هو الأول من نوعه، حيث تمتزج الطقوس الدينية، بشعارات ورموز التظاهرات، ما يؤشر إلى حجم السخط الشعبي الكبير على الطبقة السياسية، ودعم مجمل طبقات المجتمع الاحتجاجات العراقية وإن لم تشارك فيها.

ومن بين الصور المرفوعة، صورة ريهام يعقوب، البالغة من العمر 29 عاما، وهي ناشطة قتلت بالرصاص الأسبوع الماضي في مدينة البصرة الجنوبية، حيث تعهد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بالقبض على المتورطين في اغتيالها.

ويقول علي المياحي، صاحب موكب في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، إن ”ثورة الإمام الحسين والاحتجاجات العراقية، تشتركان في نفس الأهداف، وهي الخلاص من الظلم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث انعكست التظاهرات بشكل لافت على طقوس شهر محرم، عبر استذكار الضحايا، وحمل صورهم، ورفع شعارات مناهضة للمسؤولين“.

وأضاف لـ“إرم نيوز“ أن ”المطالب الشعبية ما زالت حاضرة، عبر الترانيم واللطميات، حيث تأثر الكثير من الرواديد والشعراء بمطالب التظاهرات، وصاغوا وفق ذلك، لطميات، وأهازيج وغيرها“.

كون اليصرخلك هيهات يعرف معناها

ضد السلطة يعلي الصوت مو صوته وياها عندما تكون رسالة الحسين بهذا الوضوح والبساطة فانها الحجة على الخلق . #محرم_1442 هـ #الحسين_وعي Posted by ‎زيد الفتلاوي – Zaid Al Fatlawi‎ on Friday, August 28, 2020

ونزل آلاف الزوار إلى كربلاء منذ أن بدأ شهر محرم في 21 آب/أغسطس، في ظل التزام نسبي بتعليمات الصحة، للوقاية من فيروس كورونا.

ولم تقتصر شعارات الاحتجاجات الشعبية على الرواديد، ونشرها في المواكب، التي تقدم خدمات الطعام والشراب، بل تعدت إلى خطاب رجال الدين، حيث يرصد متابعون تحولا واضحا في الخطاب الديني، من رواية الواقعة التاريخية وفصولها، إلى إيضاح طبيعة الواقع الذي يعيشه العراق، والتحديات التي يواجهها، وتغلغل مجموعات حزبية ومسلحة في الحياة العامة والسيطرة عليها.

ويقول رجل الدين، تحسين الكعبي، من محافظة ميسان، إن ”التحول الذي طرأ على خطاب وكلمات رجال الدين، خلال مشاركتهم في المواكب، يأتي لتلبية متطلبات المرحلة الراهنة، ويمثل خروجا عن الخط المعهود، بسبب حجم الكارثة التي يمر بها العراق، وتدخل دول الجوار في قراره السياسي، لذلك بدأ المنبر الحسيني يثقف ضد هذا المد“.

وأضاف لـ“إرم نيوز“ أن ”أغلب رجال الدين، بدؤوا بتغيير نوعية الخطاب، لما يصب في صالح البلاد، وذلك من خلال تسليط الضوء على الظلم وغياب العدالة والقانون، وهيمنة جهات حزبية ودينية على مفاصل القرار“.

في السياق، هاجم المرجع الديني فاضل المالكي، جهات حزبية وفصائل مسلحة لم يسمّها، بسبب تغوّلها على مفاصل الحياة العامة، وسيطرتها على موارد البلاد، فيما تساءل عن المتورطين بعمليات اغتيال المتظاهرين، وإن كانوا قد جاؤوا من خارج البلاد!.

وقال المالكي مخاطبا المسؤولين إن ”الفقراء يموتون بالأمراض وأنتم وأولادكم وأقرباؤكم، تستمتعون بأحلى متع الحياة وأحلى مراتبها ومساكنها وأحلى ملابسها، تستمتعون بأحلى البعثات وأحلى الفرص الحياتية“.

وأضاف المالكي بقوله: ”من جهة أخرى يأتون بداعش، ويطلبون منّا قتاله، وبدماء أبنائكم وعلى جماجمهم، يمتلكون القرار التشريعي في البرلمان، أين الوعي إلى متى نبقى مغيّبين، إلى متى لا نفرق بين الحق والباطل؟“.