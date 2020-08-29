بغداد تنفي وجود قوات سعودية في قاعدة التاجي العراقية

نفت قيادة العمليات المشتركة العراقية، السبت، وجود قوات سعودية في قاعدة التاجي، شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي، إن ”بعض وكالات الأنباء تناقلت خبرا مفاده قيام جنود سعوديين بمغادرة قاعدة التاجي الجوية، وهذه الأنباء عارية من الصحة، ولا توجد مثل هكذا أخبار“.

وأوضح الخفاجي، أن ”القوات المتواجدة في قاعدة التاجي الجوية هي القوات الأمنية العراقية بكل مسمياتها، وفي السابق كان هناك تواجد لقوات التحالف الدولي، ولكن هذه القوات سلمت مواقعها في هذه القاعدة إلى القوات العراقية باحتفال رسمي كبير“.

وكانت قناة ”العالم“ الإيرانية، ذكرت أن ”جنودا سعوديين برفقة رتل لقوات التحالف الأمريكي الذي انسحب من قاعدة التاجي، وصلوا إلى القاعدة الأمريكية في الشدادي بريف الحسكة الجنوبي في سوريا قادمينَ من العراق“.

وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد أعلنت في وقت سابق، عن تسلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي من قوات التحالف الدولي، مبينة أن هذا الموقع كان يستخدم لتدريب وتجهيز وتأهيل الكوادر العراقية من طرف القوات الأمريكية والأسترالية والنيوزيلندية.